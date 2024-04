První dubnový víkend přinesl letní teploty a také rozjezd jarní části okresní fotbalové sezony na Jičínsku. Zatím se hrálo jenom v přeboru a o zajímavé zápasy nebyla nouze. Do očí bije hlavně výsledek z Lomnice nad Popelkou, kde hostily Valdice soupeře z Lužan. Dva duely navíc navštívil fotograf Roman Vlačiha. Na jeho snímky se můžete podívat v galerii.

Okresní přebor - 17. kolo: Železnice B (modré dresy) - Dětenice 1:2. | Foto: Roman Vlačiha

OKRESNÍ PŘEBOR - 17. KOLO

Železnice B – Dětenice 1:2 (1:1).

Fakta – branky: Drahoňovský – Novotný, Pešta. Rozhodčí: Styblík – Zelinger, Mendl. ŽK: 1:1. Diváci: 156.

Fotbalovější hosté šli do vedení ve 26. minutě, trefil se Novotný. Do poločasu dokázal parádní ranou z přímého kopu srovnat Drahoňovský. Po změně stran se však o vítěznou branku Dětenic postaral Pešta. Následně ještě Žovinec z penaltového puntíku ztroskotal na domácím gólmanovi Doruškovi, ale vadit mu to v konečném součtu nemuselo.

Valdice – Lužany 0:11 (0:4).

Fakta - branky: Kracík 2, Berger, Yevsiuk, Tománek, Šídlo, Topič, Kaska, Jína, Fejfar, Vakar. Rozhodčí: Zelinger – Styblík, Janata. Hráno bez karet. Diváci: 50.

11:0! Takovým výsledkem se radovaly Lužany, které si s chutí zastřílely proti Valdicím. Dvě branky vstřelil pouze Kracík, jinak se trefil vždy jiný hráč.

Milíčeves – Kopidlno B 2:1 (2:1).

Fakta - branky: V. Svoboda 2 – Habel. Rozhodčí: Dušek – Žďárský, laik. ŽK: 1:1. Diváci: 75.

Milíčeves si vyšlápla na lídra soutěže z Kopidlna. Hosté ze svého počátečního tlaku vydolovali pouze jednu branku a tak úřadoval domácí Vojtěch Svoboda, který ještě do poločasu otočil skóre a rozhodl o překvapivé výhře.

Libáň – Žlunice 1:0 (1:0).

Fakta - branka: Hlavatý. Rozhodčí: Hron – Novotný, Myška. ŽK: 1:3. ČK: 1:2 (Skořepa – Čapek po 2 ŽK, Novotný). Diváci: 95.

Tři červené karty byly k vidění v Libáni, kde domácí tým přehrál Žlunice těsně 1:0. Trefil se kanonýr Hlavatý. Podle zápisu rozhodčího Hrona došlo v 67. minutě k potyčce mezi Skořepou a hostujícím Novotným. Oba kohouti dostali červenou kartu. Do sprchy se předčasně pakoval v 90. minutě po druhé žluté i žlunický Čapek.

Robousy – Jičíněves 2:3 (1:1).

Fakta - branky: Vích, J. Kazda – Zedek, Špicar, Borůvka. Rozhodčí: Pankrác – Špáta, Holec. ŽK: 2:3. Diváci: 97.

Ještě deset minut před koncem vedly Robousy nad Jičíněvsí 2:1, hosté ale duel v závěru otočili. V 81. minutě se trefil Špicar a v 88. minutě rozhodl Borůvka.

Nemyčeves – Miletín B 3:0 (0:0).

Fakta - branky: Halász 2, Kanaval. Rozhodčí: Styblík – Hron, Čapek. ŽK: 1:2. Diváci: 60.

Nemyčevsi se povedl druhý poločas proti Miletínu, dvakrát se radoval Halász, z penalty pak uzavřel gólový účet Kanaval.