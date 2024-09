Aktuální informace zde:

Vzhledem ke krajně nepříznivé předpovědi počasí a vyjádření státních orgánů v médiích rozhodl VV OFS Jičín o mimořádné možnosti odložení víkendových utkání takto:

Utkání mládežnických kategorií

a) turnaje mladší a starší přípravky se ruší bez náhrady (bude přidán jeden turnaj do jarní termínové listiny – vložena středa v květnu).

b) utkání mladších a starších žáků se odkládají, soupeři se dohodnou na náhradním termínu (nejpozději 2. – 3.listopadu), dohody nejsou zpoplatněny, v IS bude u odložených utkání termín 31.12.2024

Utkání dospělých

a) předseda nebo sekretář pořádajícího oddílu v případě nezpůsobilé hrací plochy telefonicky vyrozumí předsedu STK a po odsouhlasení soupeři a rozhodčímu utkání.

- termíny pro telefonické oznámení: pátek 13.9. od 17:00 do 19:00 hodin, sobota a neděle od 8:30 do 10:00 hodin

b) STK si v případě odložení většiny utkání vyhrazuje právo odvolat celý víkendový program mistrovských soutěží dospělých a jeho přeložení na víkend 2. a 3. listopadu, čtvrtfinále poháru by se potom posunulo na 9. a 10.listopadu.

Případné dohody o předehrání utkání budou možné a nebudou zpoplatněny.