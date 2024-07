Důležitý byl fakt, že z I. B třídy žádný tým z okresu Hradec Králové nesestoupil. Z okresního přeboru postoupil do I. B třídy první tým tabulky Olympia Hradec Králové. Navíc vzhledem k tomu, že nikdo z okresu Rychnov nad Kněžnou nechtěl jít výš, byla nejnižší krajská soutěž nabídnuta druhému týmu tabulky OP Hradecka, tedy Dohalicím, které tuto možnost vzaly. Z okresu do III. třídy sestupovaly podle předpokladů dva mančafty – beznadějně poslední Sendražice a předposlední Skřivany B.

Z obou skupin III. tříd postupují do okresního přeboru automaticky oba vítězové – Slavia Hradec Králové C (východ) a Červeněves (západ). Díky nesestupu žádného okresního týmu z B třídy byl dalším postupujícím lepší tým z druhých míst, což byly ve skupině východ Smiřice. Nakonec se ovšem dostalo i na druhý celek ze západní skupiny Kratonohy, které šly nahoru dodatečně díky posunu přeborových Dohalic do I. B třídy.

A teď už se naplno chystá sezona 2024/25, kterou jako první rozjedou o víkendu 17. a 18. srpna okresní přebor a III. třída západ, východní skupina „trojky“ odstartuje nový ročník až o týden později (24. a 25. 8.).

Hrát se bude tradičně také okresní pohár mužů, kterého se účastní všechny celky okresního přeboru a obou skupin III. tříd, nikoliv však B a C týmy. První kolo je na programu ve středu 21. srpna, kolo s číslem 2 se pak uskuteční ve středu 4. září.

První polovina sezony skončí nejdříve ve III. třídě východ, konkrétně o víkendu 2. a 3. listopadu. Zbývající dvě soutěže (okresní přebor a III. třída západ) ulehnou k zimnímu spánku po víkendu 9. a 10. listopadu, kdy je na pořadu závěrečné podzimní dějství.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in III. třída východ: Smiřice (modří) - Slavia Hradec Králové C.

Okresní soutěže na Hradecku také registrují čtyři nově založené týmy, všechny budou působit ve III. třídě východ. Úplně vznikly rezervy Černilova a Předměřic nad Labem. Napůl vznikly Olympia Hradec Králové B/Sendražice a Dohalice B/Cerekvice nad Bystřicí. Šavle z Kuklen doposud B mužstvo neměly, ale nyní vytvořily souklubí se Sendražicemi. Béčko Dohalic se zase spojilo s Cerekvicí nad Bystřicí, která už v minulosti v soutěžích OFS Hradec působila.

Rozdělení týmů do soutěží – ročník 2024/25

Okresní přebor: Malšovice, Nový Hradec Králové B, Lovčice, Nechanice, Kratonohy, Kobylice, Červeněves, Roudnice B, Smiřice, Prasek, Lhota pod Libčany, Slavia Hradec Králové C, Libřice, Vysoká nad Labem B. III. třída, skupina východ: Černilov B, Hořiněves, Dohalice B/Cerekvice nad Bystřicí, Lokomotiva Hradec Králové B, Olympia Hradec Králové B/Sendražice, Malšova Lhota B, Stěžery B, Jeníkovice, Probluz, Libčany B, Předměřice nad Labem B, Neděliště. III. třída, skupina západ: Skřivany B, Kunčice B, Nepolisy B, Myštěves, Boharyně, Starý Bydžov, Lužec nad Cidlinou, Převýšov, Klamoš, Nové Město nad Cidlinou, Syrovátka, Dobřenice, Ohnišťany.

Premier Steel pohár OFS Hradec – los 1. kola (21. srpna): Dobřenice – Probluz, Jeníkovice – Hořiněves, Syrovátka – Neděliště, Boharyně – Kratonohy, Převýšov – Kobylice, Klamoš – Ohnišťany, Nové Město nad Cidlinou – Myštěves, Lužec nad Cidlinou – Starý Bydžov.

Los 2. kola (4. září): Dobřenice/Probluz – Malšovice, Jeníkovice/Hořiněves – Libřice, Syrovátka/Neděliště – Smiřice, Boharyně/Kratonohy – Nechanice, Převýšov/Kobylice – Lhota pod Libčany, Klamoš/Ohnišťany – Prasek, Nové Město nad Cidlinou/Myštěves – Lovčice, Lužec nad Cidlinou/Starý Bydžov – Červeněves.