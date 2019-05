Fotbalový mladší dorost Jičína nastoupil k dalšímu utkání krajského přeboru v Hoříněvsi. Proti posílenému celku domácích několika hráči z družebního Sokola Předměřice se mu povedlo získat tři body za výhru 5:1.

Fotbalový míč ilustrační foto | Foto: Archiv Deník

Domácí hráči vzdorovali do 10. minuty, kdy P. Zajíček dal na 1:0. Ve 20. minutě stejný hráč obehrál o míč domácího gólmana, ale dal pouze vedle branky! Ve 22. minutě domácí trochu kuriózní brankou do růžku branky vyrovnali na 1:1. Hned ve 23. minutě vystřelil V. Matějka a bylo to 2:1 pro Jičín. Ve 36. minutě po přihrávce od Halásze zvýšil P. Zajíček na 3:1. Ve 41. minutě po centru Nováka střílel Fejfar jen těsně nad růžek domácí branky. Jičín získával stále větší územní převahu, ale příležitosti Svorníka, Holera, Halásze a dalších zůstávaly bez gólového zakončení. Síť v domácí brance rozvlnil až v 54. minutě V. Matějka.