Také v nejnižší okresní soutěži se bylo na co dívat a činili se hlavně páni střelci. Hned tři borci si na své konto připsali hattrick. Každý z nich jím přispěl k tříbodovému zisku svého mužstva. Čtyři celky po dvou odehraných kolech nadále drží stoprocentní bodovou úspěšnost.

Do čela tabulky jde po čtyřech odehraných dějstvích tým Nemyčevse, který vyhrál derby na hřišti Milíčevse jasně 4:1 a stále čeká na prvního přemožitele. Nedařilo se Chomuticím. Nepopulární „bůro“ obdržela doma Jičíněvěs od rezervy Nové Paky.

