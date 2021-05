To nejlepší z okresu nabídně nultý ročník fotbalového memoriálu Karla Medlíka. Soutěž, jenž se hraje na počest bývalého rozhodčího, bude náhradou za předčasně ukončenou sezonu. Týmy se v ostrých zápasech představí poprvé od října.

Fotbalisté se vracejí k zápasům. O víkendu startuje memoriál Karla Medlíka. | Foto: archív

Memoriálu se zúčastní osm týmů. Z krajského přeboru to budou Jičín a Hořice, dva zástupci se představí i z AM Gnol I. A třídy - Sobotka a Lázně Bělohrad. Z nejnižší krajské soutěže JAKO I. B třídy se do "náhradní" soutěže přihlásily tymy Miletína, Nové Paky a Železnice. Osmým do party bude celek z Lomnice nad Popelkou, hrající I. A třídu na Liberecku.