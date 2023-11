Bylo to jednoznačné první dvě minuty, kdy jsme se ujali vedení. Zbytek poločasu už tak jednoznačný nebyl, i když jsme měli hodně šancí skórovat a dostat zápas pod svoji kontrolu. Nestalo se a my si nechali dát zbytečné tři branky. Tohle nás provázelo celý podzim, že jsme takhle museli otáčet více zápasů. A rozhodně to není naše taktika. (směje se) Musím ještě vyzdvihnout brankáře hostí, který fantasticky odchytal celý zápas.

Domácí poslal už ve druhé minutě do vedení Yaroslav Vakar a asi málokdo čekal, že Miletín bude kousat. Jenže opak byl pravdou, když hosté třemi brankami výsledek otočili. Lužany tak spasil až hattrick Jana Špicara, na který mu stačilo pouhých 13 minut hry, velký obrat na 4:3 domácí postavil na nohy a nakonec si došli pro jasnou výhru. Týmu kolem kapitána Tomáše Bergera patří po podzimu třetí pozice, když na vedoucí Kopidlno B ztrácí tři body.

Platil jste něco za svůj střelecký počin do klubové kasy a kolik bude stát rozhovor?

Zaplatil, máme velmi přísný ceník a ještě přísnějšího pokladníka. Pokud se kluci o rozhovoru nedozvědí, tak jsem z obliga. (směje se)

Podzim jste zakončili na třetím místě se ztrátou pouhých tří bodů na vedoucí Kopidlno B, spokojenost?

Cílem bylo přezimovat na bedně, to se nám povedlo. Opakovat to chceme i na jaře.

Jaké jsou vůbec ambice Lužan?

Ambice máme, dokládá to i podpora obce, díky které od této sezony využíváme automatickou závlahu. Z hřiště, kam nikdo ze soupeřů jezdit nechtěl, je teď jedno z nejlepších v okrese.

O víkendu hrajete ještě pohár, když se představíte proti lídrovi III. třídy - Chomuticím, co od soupeře očekáváte?

Každé utkání s Chomuticemi bereme jako takové okresní derby. Budeme připraveni, ale nedají nám to zadarmo.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem brzy už někdy ve čtyřech letech v Robousech.

Jan Špicar (vpravo).Zdroj: J. Pacák/TJ Sokol Lužany

Pár kluby jste v kariéře prošel, mimo jiné jste byl v mládeži Mladé Boleslavi či Jablonce, co vám to do života dalo?

Dejme tomu, že v takto mladém věku to pro mě byl splněný klukovský sen. Do života mi to dalo určitě notnou dávku samostatnosti, píle a trpělivost.

Fandíte Spartě, nebo Slavii?

Při derby Spartě.

Jak nejlépe si v zimě od fotbalu odpočinete?

Dám na čas nohy nahoru a podstoupím nějakou tu rehabilitaci. Mnoho zápasů jsem kvůli zranění musel vynechat.