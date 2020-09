Jičínsko – Svoji kvalitou rozhodně převyšuje okresní přebor. A hned na startu nové sezony to kanonýr Staré Paky Daniel Wojcik potvrzuje. V úvodních třech kolech nasázel devět branek. V tom posledním proti rezervě Hořic mířil přesně dokonce pětkrát a proto se stává zaslouženým kanonýrem kola.



Rezervu Hořic jste deklasovali 9:0, jak byste zápas zhodnotil?

Těžko se hodnotí takto jednoznačný zápas, ale bylo vidět, že k nám Hořice přijely s velmi mladou sestavou a asi vyhrála zkušenost nad mládím. Pro hosty krutý výsledek.

Vy osobně jste dal pět branek, to se tak často nevidí.

Samozřejmě za branky jsem rád, ale je to výsledek práce celého týmu.

Za tři zápasy jste nasázel v okresním přeboru už devět gólů, spokojenost?

Spokojený určitě jsem, nakonec útočník se podle branek hodnotí, takže jsem rád, že mi to tam padá. Bohužel se nám zranil kanonýr Rolf a Kuba Taneček se teprve dostává po zranění do procesu, ty nám určitě chybí, ale v dobrém světle se teď prezentuje Mára Luňák.

Zatím válcujete jednoho soupeře za druhým, je cílem postup do vyšší soutěže?

Cíl to určitě je, ale postoupit je vždycky těžké. V soutěži jsou minimálně dva týmy, kteří na nás tlak ještě vyvinou. I. B třída by ale Staré Pace slušela.

Vy jste dlouho působil ve vyšších soutěžích, proč jste se rozhodl pro Starou Paku?

Poněvadž jsem z Nové Paky, tak nemam žádné dojíždění a za tým hraje spousta mých kamarádů. A jeden z důvodů je, že ve stánku s občerstvením máme nejhezčí obsluhu.