Pokud by se týmu okolo zkušeného kapitána Tomáše Bergera podařilo zvítězit, dostane se do čela tabulky. Nutno podotknout, že Nemyčeves má zápas k dobru. Konec letošního ročníku nabídne dramatické rozuzlení. Z okresního přeboru do I. B třídy by měl postoupit pouze jeden tým.

Okresní přebor

Sobota 14.00: Dětenice – Libáň. 17.00: Jičíněves – Robousy, Lužany – Nemyčeves, Milíčeves – Nová Paka B. Neděle 17.00: Chomutice – Lázně Bělohrad B.

Nejnižší okresní soutěž o prvním červnovém víkendu zahajuje tříkolovou nadstavbu. O konečné prvenství si to rozdají týmy Miletína B a Žlunic. Vzhledem k tomu, že by OFS Jičín chtěl od příští sezony rozšiřovat okresní přebor znovu na 12 týmů, znamenalo by to, že o patro výš mohou jít týmy Miletína B, Žlunic a Železnice B. Celky však musí mít o postup zájem.

Už dnes od 18 hodin hostí rezerva Kopidla béčko Miletína. V sobotu potom rezerva Železnice zajíždí do Žlunic. O víkendu se hraje i skupina o 5. až 10. místo.

III. třída

O 1. až 4. místo – pátek 18.00: Kopidlno B - Miletín B. Sobota 17.00: Žlunice – Železnice B. O 5. až 10. místo – sobota 10.00: Podhradí – Libuň. 13.00: Sobotka B – Žeretice. Neděle 15.00: Nemyčeves B – Češov.