V těchto dnech slaví významné životní jubileum 70 let bývalý jičínský fotbalista a trenér Luděk Neuman.

Trenér Luděk Neuman slaví životní jubileum. | Foto: archív

Do fotbalu naskočil sice až v dorosteneckém věku, ale okamžitě v základní sestavě. Pod taktovkou trenéra Dytrycha postoupil v r.1969 s dorostem SK Jičín do krajského přeboru. Po vojenské základní službě v Dukle Jaroměř přestoupil do Nové Paky, kde prožil nejkrásnější fotbalové roky, mnoho let na špici krajského přeboru. Celou jeho aktivní fotbalovou kariéru ho na stoperu, s kapitánskou páskou, zdobila výborná kopací technika, rychlost , bezchybná poziční hra i hra hlavou. Srdcem byl Luděk ale stále Jičíňák. Svému mateřskému klubu pomohl jako trenér. V soutěžním roč. 1988/89 dovedl A mužstvo z I. B třídy do I. A třídy. První úspěch. Dalším byl výrazný úspěch v ročníku 1994/95, kdy Luděk po devatenácti letech dovedl A mužstvo do krajského přeboru. Výrazný trenérský úspěch pro jičínský fotbal a i po letech velké poděkování. Do dalších let přejeme oslavenci zejména pevné zdraví a ať se ještě dalších řadu let potkáváme, jak na hřišti, tak v ulicích tvého rodného města - Miloš Vejvoda. Ke gratulantům se připojují SK Jičín i naše sportovní redakce.