Robousy na podzim odešly bez bodu pouze v jednom případě. I přes průběžné prvenství jsou v klubu skromnější cíle. „Rádi bychom se nadále pohybovali v přední části tabulky, úspěchem by bylo na konci soutěžního ročníku umístění do třetího místa,“ uvedl předseda SK Zbyněk Materna.

V Robousech proběhla netradiční zimní příprava. „Letos jsme ji pozměnili proti pravidelné každoroční. Přihlásili jsme se na zimní turnaj v Lomnici nad Popelkou, kde jsme sehráli velice kvalitní utkání s účastníky převážně vyšších soutěží. Ovšem díky většinou nekompletní sestavě jsme větší úspěch nezaznamenali. Je ale pravdou, že se občas ukázaly i světlé okamžiky. Na druhou stranu přístup některých hráčů zamrzel. Nevadí, jedeme dál,“ přiblížil Materna a ke změnám v kádru dodal: „I přes občasné náznaky odchodů se zatím podařilo kádr udržet pohromadě. Nové hráče doplňujeme postupem času pouze z vlastní juniorky.“

Kdo se s kým utká v 1. jarním kole?

Sobota 16.30: Lužany – Žlunice, Nemyčeves - Libáň. Neděle 13.45: Valdice – Robousy (UMT Lomnice n. P.). 14.30: Miletín B – Dětenice (UMT Nová Paka). 16.30: Železnice B – Chomutice (odloženo). 17.30: Lázně Bělohrad B – Milíčeves (odloženo).

Rezerva Lázní Bělohradu na podzim vsázela především na útočný fotbal, když v jedenácti duelech nasázela 45 branek, nejvíc z celé soutěže, což ji vyneslo na druhé místo. A jaký je v lázeňském městě cíl pro jaro? „Ještě více zapracovat do dospělého fotbalu mladé kluky z dorostu. Již na podzim se někteří dorostenci stali stabilními členy základní sestavy a doufám, že brzy přibudou další,“ má jasno trenér Jan Kyzlink. Bělohrad by rád těžil ze zimní přípravy a také z toho, že do druhé poloviny sezony půjde beze změn v kádru. „Příprava probíhala společně s A-týmem pod vedením Tomáše Marka. Určitě mohla být vyšší účast, ale ti, co přípravu absolvovali, to na jaře prodají. Mladí kluci nastoupili i do několika těžkých zápasů proti krajským týmům, kde obstáli a z toho můžeme mít určitě radost,“ pochvaluje si Kyzlink.

Na Jičínsku startuje o víkendu okresní přebor mužů.Zdroj: Roman Vlačiha

Ze třetího místa vstupuje do jara Milíčeves, která se hned na úvod měla představit v Bělohradě, ale duel musel být kvůli počasí odložen.

PROBLÉMY V PŘÍPRAVĚ

Zajímavé plány mají ve Žlunicích. „Chceme se držet v horní polovině tabulky a pokusit se zabojovat o první trojku,“ říká sekretář klubu Ondřej Šádek. Zimní příprava však nedopadla podle představ. „Spokojení být nemůžeme, protože ze čtyř naplánovaných přátelských zápasů se nám povedlo odehrát pouze jediné. Nejdřív se soupeř nesešel, pak nás nepustili kvůli sněhu na umělku a nakonec byl soupeř zdecimován covidem,“ zamrzelo Šádka. A jaké změny v Třešňovém květu proběhly? „Tým zůstal téměř stejný, jeden hráč odešel a jednoho se nám povedlo skoro po roce opět dostat na hřiště,“ uzavírá Šádek.

V polovině tabulky jsou tradiční týmy, které by určitě chtěly pomýšlet výš. Páté Lužany mají devatenáct bodů, hned o místo pod nimi je Libáň a čtyři body ztrácí Nemyčeves, která má 15 bodů.

Na Jičínsku startuje o víkendu okresní přebor mužů.Zdroj: Roman Vlačiha

Stejně jich na podzim získal i rezervní tým Železnice, který by si rád udržel vysoké divácké návštěvy. „Cíl je jednoduchý – držet se v klidných vodách tabulky a předvádět fotbal, který nám udrží vysoké divácké návštěvy,“ poodhaluje jarní plán sekretář klubu Pavel Kozák a k zimní přípravě říká. „Každý fotbalista ví, že je to nutné zlo. Pokud ji absolvujete poctivě, budete z ní žít celý rok. Z toho pohledu jsme spokojeni tak na 80%. Rozdíly v tréninkové účasti byly značné, základ béčka ale trénoval poctivě.“ K žádným změnám v kádru nedošlo, v Železnici by tradičně měli dostat prostor nadějní dorostenci.

Další týmy už budou zatíženy záchranářskými starostmi. Deváté Dětenice k tomu trápí i marodka. „Pro jarní část sezony bychom chtěli hrát pohledný fotbal v klidném středu tabulky. Bez následků překonat období, kdy máme několik dlouhodobě zraněných hráčů základní sestavy. V této části sezony se bohužel nikdo z nich do tréninku nevrátí,“ řekl předseda klubu Jiří Rykl. Proto muselo dojít i k doplnění kádru. „Snažili jsme se o něj, což se nám podařilo pouze částečně. Zaregistrovali jsme dva nové adepty a zrealizovali jeden přestup. Zimní příprava jinak probíhala standardně tréninkem každou sobotu. Bohužel jsme letos museli zrušit pravidelné zimní soustředění, takže vše probíhalo v domácích podmínkách. Jestli byla účast hráčů dostačující, uvidíme již tento víkend, kdy hrajeme první mistrovské utkání,“ dodal Rykl.

Nejlepší střelci OP mužů



10 - Miroslav Rychecký (SK Lázně Bělohrad B), Michal Halász (TJ Sokol Nemyčeves)

9 – Vojtěch Svoboda (Sokol Milíčeves), Jakub Vích a Jan Hanuš (oba SK Robousy)

7 - Lukáš Pour ( SK Lázně Bělohrad B), Jan Čáp (TJ Sokol Libáň), Tomáš Berger (TJ Sokol Lužany), Jan Gorel (TJ TK Žlunice), Jakub Stehlík (TJ Sokol Železnice B)

Deset bodů mají i Valdice, které rozhodně od podzimu očekávaly více. Na jaře se budou snažit výsledkově zvednout. „Jelikož se nám vůbec nepovedla podzimní část sezony, chceme na jaře zlepšit naši hru, získat mnohem více bodů a posunout se v tabulce směrem nahoru,“ potvrzuje Ondřej Pitthard, sekretář klubu. Pomoci by k tomu měla i kvalitní příprava. „Probíhala standardně jako tomu bývalo v předešlých letech. Tréninky dvakrát týdně na umělé trávě, soustředění a dva přátelské zápasy.“ Ve Valdicích však došlo i ke změně kouče. „Největší změna je na trenérském postu. Michal Kaláb na svou žádost opustil roli trenéra a o jeho nahrazení se postará Láďa Kalenda. Přivedli jsme brankáře Dominika Věcheta z Nové Paky a bratrskou dvojici Hýčů ze Železnice, kteří se tak potkají v jednom dresu se svým strýcem. Z našeho klubu přestoupil Dominik Linek, který se vrátil do Žeretic,“ popsal pohyby v kádru Pitthard.

Na Jičínsku startuje o víkendu okresní přebor mužů.Zdroj: Iva Reichlová

S jasným plánem do druhé poloviny sezony vstupuje béčko Miletína. To se chce v okresním přeboru hlavně udržet. „Našim hlavním cílem v jarní části soutěže je záchrana. Při dobrém vstupu do soutěže bychom rádi pomýšleli i na klidný střed tabulky,“ myslí si vedoucí mužstva Marek Drahonínský. Pomoci k vytouženému cíli má i jediná posila. „Do jarní části soutěže vstupujeme s posilou na postu gólmana, přišel Jarda Tomášek z Vítězné. Zde nás "pálila" bota a v brance se vystřídalo několik hráčů z pole. Právě díky tomuto příchodu věříme v udržení týmu v přeboru,“ doufá Drahonínský, že brankář se zkušenostmi z krajského přeboru jeho týmu pomůže. V Miletíně jsou se zimou spokojeni. „Někteří hráči absolvovali tréninky s áčkem a jako tým jsme absolvovali čtyři přátelské utkání. Zároveň jsme utužili kolektiv,“ uzavřel Drahonínský.

Těžká mise čeká na poslední Chomutice, které mají pouhých pět bodů.