Fotbalisté Robous odpočívají v rámci (úředně) sedmého kola okresního přeboru Jičínska. V pozici lídra šel do boje tým Nemyčevsi, který doma se stoprocentní bilancí hostil Chomutice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.