Dne 5. června 1958 bylo v hotelu Slavie rozhodnuto o sloučení všech fotbalových mužstev na území Jičína - Slávia (SK), Spartak (Čechie) a Rudá Hvězda - v jeden oddíl nesoucí název TJ Jičín. Tím skončil i samostatný oddíl SK Čechie Jičín. I tak v právě končícím roce oslavia Čechie pomyslných 100 let od založení.

Fotbalový klub Čechie Jičín by v roce 2019 oslavil kulaté výročí. | Foto: ilustrační foto

Jičín - Po přibližně 60 letech, a to je již značně dlouhá doba, se ptáme: Bylo pro jičínský fotbal tehdy v roce 1958 sloučení potřebné, nutné a přineslo očekávanou kvalitu? Odpověď necháme povolanějším. Ale když jsem ještě před několika málo lety potkával tehdy ještě žijící pamětníky, bývalé fotbalisty i funkcionáře, asi to ten nejsprávnější krok nebyl. Co myslíte? Jedním z významných fotbalových subjektů v Jičíně byla i SK Čechie Jičín, klub sice mladší než SK, ale podobně významný. Když pomineme skutečnost, že své první utkání sehrála Čechie již 29. června 1918, a vezmeme v úvahu fakt, že vlastně oficiálně vznikla 1. května 1919 ve Šlikově pivnici p. Hájka (dnes nám. Svobody čp. 11), máme zde rázem kulatých 100 let od založení SK Čechie. A to je, jak v životě lidském, tak fotbalovém, hezké kulaté výročí.

K prvnímu přátelskému utkání, které skončilo 1:1, zajížděla Čechie do Hradce Králové. Rok 1920 byl ve znamení mistrovských zápasů, kdy Čechie byla přijata župním výborem do 1. A třídy. Dne 25. 8. 1920 sehrála Čechie přátelský zápas s AC Spartou Praha s výsledkem 7:1 pro Spartu. V letech 1923-24 byl v oddíle mírný útlum činnosti. Starší pracovníci odcházeli a ti mladší nevěnovali klubu potřebnou pracovitost a obětavost. Většina sehraných utkání skončila nezdarem. V roce 1926 se oddíl umístil na předposledním místě v 1. A třídě. 6. července 1926 byl sehrán mistrovský zápas s SK Jičín, s výsledkem 5:1 pro SK. Jak uváděl denní tisk, bylo to první derby bez incidentu. Do roku 1927 hrála Čechie svá utkání na hřišti Na Tobolce. V roce 1927 pronajala klubu obec pozemek a vzniklo nové hřiště "U Holína", dnešní kemp Rumcajs, dříve depo motocyklů při Velké ceně Prachovských skal. V tomto roce hraje A mužstvo 1. A třídu. V roce následujícím byl klub opět ve slávě. Starší pracovníci se vrátili, předsedou byl znovu zvolen p. G. Kantor, kdysi první předseda Čechie. V tomto roce v mistrovském utkání 1. A třídy dokonce zvítězila Čechie nad SK Jičín 2:1, když obě branky Čechie střílel K. Holvek. V letech 1929-33 bojovala Čechie se střídavými úspěchy v 1. A a 1. B třídě. V letech 1934-37 hraje Čechie 1. B třídu. V této době se ale Čechie dere do popředí. V r. 1936 se vrátil do Čechie Bedřich Hladký, který byl obávaný střelec. Hned v prvním utkání proti SK Jičín vstřelil nádhernou úvodní branku přímo do "šibenice". Čechie vyhrála 3:1. Ve druhém utkání vyhrál SK Jičín 4:1. V letech 1939-40 hraje Čechie 1. A třídu. V mistrovském zápase proti SK Jičín vyhrála Čechie 3:1, za rekordní návštěvy 2000 diváků. Branky stříleli Ludvík, Zábranský a Vitvar. V odvetném utkání 4. června 1939 prohrála Čechie s SK 2:1. Branku za Čechii dával Ludvík. V tomto roce sestoupila Čechie do 1. B třídy.