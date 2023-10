A jaká branka byla podle něj ta nejhezčí? „Za mě rozhodně ta první, ale všechny se počítají, zvláště v takovém zápase.“ Za tři zásahy poputuje něco i do týmové kasy. „Ještě nevím kolik, ale kluci to dobře spočítají,“ směje se.

Kopidlno za výhrou nakročilo v první půle, kterou opanovalo 4:1 a po zbytek mače už si tři body nenechalo vzít. „Bylo to typické, bláznivé derby, nikdo nedal nikomu ani metr volného místa zdarma,“ začal hodnocení hrdina utkání Kovář. „Ze začátku vyrovnaná hra, postupem času jsme však Jičíněves začali přehrávat a ukázalo se to i na skóre. Nakonec z toho byla zasloužená ale ne jednoduchá výhra.“

To, že je béčko Kopidlna v polovině sezony na vrcholu OP, nečekali ani samotní hráči. „Rozhodně jsem to nepředpokládal. Vybavuji si první trénink, kdy nám trenér říkal, že nebude žádná sranda okres udržet. Vypadá to, že se nám to povede,“ potvrzuje Kovář. V čem podle něj tým vyniká? „Na tuhle soutěž máme mladý a běhavý tým,“ má jasno.

Na nedělní derby dorazilo 207 diváků. „Fotbal v Kopidlně táhne. Vždy se těším na to, kolik fanoušků přijde. Doufám, že oni se na nás také těší, je to ohromná podpora,“ pochvaluje si.

DEVĚT FÍKŮ

Kovář nastřílel během jedenácti duelů devět branek a společně se spoluhráčem Vojtou Bernardem je na druhém místě střelecké tabulky. „Ještě jsem na ni nekoukal, ale asi začnu,“ rozesměje se při dotazu, jestli má přehled o těchto statistikách.

Kromě béčka dostává příležitosti i za A-tým v I. B třídě, kde do většiny zápasů nastupuje jako střídající hráč. „Vytížení není takové, jaké bych si přál, ale v týmu je rozhodně dobrá a zdravá konkurence,“ říká Kovář.

Na prvních místech přezimují Kopidlno B a Chomutice, o víkendu pohár

Fotbal v Kopidlně opravdu zažívá dobré časy. „Všechno si sedlo, vrátili se místní kluci, kteří zde začínali a zkusili si pár let běhat jinde. Práce trenérů a všech okolo je náročná, protože není jednoduché nás všechny ukočírovat, zkrátka je to musí bavit.“

Kovář pracuje jako hajný a jak sám přiznává, práce je i jeho koníčkem. „Kromě fotbalu mě baví myslivost, rybařina a moje práce,“ uzavírá fotbalista, který v české lize přeje Spartě, ale v Evropě mu nedělá problém fandit oběma pražským S.