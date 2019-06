McDonald's Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Letos se konal již 22. ročník, do kterého se na téměř 4 tisících základních školách zapojilo téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let.

Ve dnech 4. - 5. června jsme se účastnili svátku fotbalu v Olomouci, kam jsme odjížděli jako mistři Královéhradeckého kraje. Již toto byl pro náš tým nesmírný historický úspěch. Co na tom, že se nám nepodařilo ani jednou vyhrát. Pro hochy to byl jistě velký zážitek a obrovská zkušenost. Hrát s týmy z fotbalových škol bylo nesmírně těžké. Vůbec nás nemusí mrzet, že jsme třeba hned v prvním utkání prohráli s celkovým vítězem ZŠ Sluneční ze Šumperka nebo s 6. v pořadí ZŠ Dolní Břežany. Dvě výhry, které byly na dosah v dalších utkáních, se nám, možná i díky troše smůly, nepodařilo zrealizovat. Skončili jsme nakonec na 16. místě. Z pohledu téměř 4000 účastnících se škol v tomto ročníku, to jistě není špatné. Přijímáme naše umístění jako vyjádření kvalit soupeřů, což je pro nás velkým závazkem do budoucích let. Nezvítězili jsme, ale poučili se.