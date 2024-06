Pravá, levá a ještě hlava, to se málokdy podaří. Stalo se vám to už někdy?

Ne ne, tohle je poprvé v životě, co se mi to stalo. A že zrovna v takovém zápase, tak to bylo celkem hezké. Myslím při postupu Červeněvsi zpátky do okresu. Byla to docela velká euforie.

Tým Červeněvsi (Jaroslav Žďárský třetí stojící zleva) postupuje do okresního přeboru Hradecka.Zdroj: Lubomír Douděra

Jak to vypadalo po zápase? Dal jste hattrick, díky tomu jste postoupili. Co se dělo v Červeněvsi?

Všichni jsme samozřejmě slavili, byly tam dýmovnice, předání poháru, samá radost, poděkování fanouškům, kteří nás celou sezonu drželi a pomáhali nám.

Proběhly pak i večerní či noční oslavy?

Jasně, všichni jsme popili. Ale hlavní rozlučka nás čeká až teď o víkendu, takže to oslavíme ještě mnohonásobně víc. Bude tedy ještě jedna pořádná oslava.

Dal jste hattrick v postupovém zápase. Co se týká emocí a euforie, muselo to být pro vás speciální, že?

Určitě, měl jsem velkou radost. Všichni mi gratulovali, i gólman byl šťastný, že jsme to takhle dotáhli. Víceméně to byla radost spíš celého týmu. Já jsem takový skromný, takže ne že bych se tím chlubil. Měl jsem radost za všechny, že se to povedlo, dotáhli jsme to do konce a postoupili jsme do okresu, který jsme chtěli hrát. Možná že postoupíme i dál, to určitě nebude jen tak.

Takže cíl na příští sezonu už máte?

Ano, postup do I. B třídy samozřejmě (usměje se). Budeme pro to dělat všechno.

Jaroslav Žďárský (č. 9) skóruje do sítě Klamoše.Zdroj: Lubomír Douděra

Už jste mezi dospělými dal někdy hattrick nebo ještě víc branek?

Nejsem si jist, ale tohle asi bylo poprvé za muže Červeněvsi, co jsem takhle dával hattrick, navíc v takovémto zápase.

Máte v týmu pokladníka, který za podobné kousky vybírá pokuty?

Jo jo, rozhodně. Náš gólman Tomáš Nožička vybírá dost pokut. S tím, co vybral za tuhle sezonu, tak možná už poletíme na Mallorku. Určitě jsem byl vyzván k zaplacení za hattrick, který znamenal postup do okresu.