Po sestupu hned zpátky do přeboru? Jiný cíl jste si před sezonou nedávali?

Ne, opravdu ne. Tohle byla jednoznačná priorita. Musím říct, že co jsem zažil sestup, tuším v sezoně 18/19, tak teď je ta soutěž kvalitou o hodně níž, než bývávala.

Takže vyhrát III. třídu není až takový problém?

Taky bych to tak asi nazval, že to není až takové velké úsilí. Samozřejmě jsou lepší a horší zápasy. Záleží taky, jak se ten tým sejde. Je strašně znát, který mančaft trénuje a který netrénuje.

Chomutický kapitán Milan Šubrt (ve výskoku).Zdroj: archiv hráče

A váš tedy trénuje?

Ano, trénuje. Snažíme se dvakrát týdně.

V nějakém dostatečném počtu?

Většinou je to podle směn, jak se sejdeme. Ale snažíme se to spojovat s dorostem, aby bylo dohromady na tréninku třeba osmnáct lidí. Takhle se třeba někdy sejdeme, chlapů je z toho nějakých devět deset, takže zhruba polovička.

V celé sezoně máte jedinou remízu, jinak samé výhry. Mrzí to nějak, nebo to vůbec neřešíte a jedete dál?

Ne, bylo to na venkovním hřišti. Hořice to doma umí šikovně posílit a ven jezdí poloviční.

Pozvánka na sobotu 8. června.Zdroj: oddílZanedlouho budete mít oslavy 90 let od založení klubu, kdy má přijet stará garda pražské Slavie. Přiblížil byste tu akci? Jak se těšíte?

Já už zažil před deseti lety oslavy osmdesátého výročí. Tehdy jsme hráli proti Spartě. Nynější devadesáté výročí se připravuje v podstatě už od podzimu, kdy jsme se sešli jako výbor Sokola a v rámci možností jsme si rozdělili úkoly, každý člen něco. Teď už se přípravy chýlí ke konci a všechno finišuje. Už je to jen něco málo přes tři týdny. V sobotu 8. června od 13.30 hodin proběhne zahájení. Potom budou hrát proti sobě naše staré gardy, mladší se starší. A vrcholem bude zápas našeho áčka proti staré gardě pražské Slavie (16.30).

Jakou očekáváte návštěvu? Před deseti lety tomu bylo jak?

Myslím si, že nějakých čtyři sta lidí tam mohlo být.

Takže by to mohlo být letos podobné?

Doufáme, že to bude alespoň podobné. Přijedou se zase podívat jiní fanoušci než ti sparťanští. Slávistů je tady kolem taky docela dost. Tak věříme, že se přijedou podívat.