V kategorii mladších žáků, 19. ročníku Poháru Ladislava Škorpila, finálový zápas Stěžery versus Smiřice skončil 0:4, duel o bronzovou příčku Lhota pod Libčany – Nepolisy přinesl výsledek 5:0. Ve starších žácích, již 49. ročníku Poháru Jaroslava Míchala, se hrál finálový zápas Skřivany/Červeněves – Stěžery, který rozhodl jediný gól stěžerského celku.

Poháry s medailemi všem zúčastněným finalistům předali trenérská legenda Ladislav Škorpil a Jaroslav Míchal, syn zakladatele žákovského poháru, předseda Okresního fotbalového svazu Hradec Králové Martin Zbořil, místopředseda OFS Hradec Králové Vladan Haleš, předseda KM a TMK OFS Hradec Mirza Rahimič a GTM OFS Hradec Jakub Novický.

S mikrofonem jednotlivá utkání komentoval Zdeněk Pechar. Za Komisi rozhodčích a delegátů OFS Hradec zde byl Pavel Fišer. Dík patří SK Třebechovice pod Orebem za poskytnutí útulného stadionu v Boře. Pohárová finále byla opět důstojným připomenutím památky Jaroslava Míchala, dlouholetého předsedy Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.

Finále: Stěžery - Smiřice 0:4 (0:1), diváků: 150, rozhodčí Lounek. Utkání o 3. místo: Lhota pod Libčany – Nepolisy 5:0 (1:0), diváků: 150, rozhodčí Ižol.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in SK Smiřice, vítěz Hradeckého poháru mladších žáků s patronem Ladislavem Škorpilem.

Kompletní přehled vítězů: 2004 DFC Hradec žákyně (1. ročník), 2005 SK Hradec C (2.), 2006 RMSK Cidlina C (3.), 2007 FC Hradec C (4.), 2008 DFC Hradec žákyně (5), 2009 FC Hradec C (6.), 2010 FK Černilov (7.), 2011 Sokol Třebeš B (8.), 2012 FK Chlumec B (9.), 2013 Sokol Třebeš B (10.), 2014 Sokol Třebeš B (11.), 2015 FC Hradec dívky (12.), 2016 Sokol Hořiněves (13.), 2017 Červeněves/Skřivany (14.), 2018 FC Nový Hradec B (15.)., 2019 FC Nový Hradec B (16.), 2020 a 2021 nehráno, 2022 FC Hradec dívky (17.), 2023 Lhota p. L. (18.), 2024 Smiřice (19).