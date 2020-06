Fotbalisté Lázni Bělohradu přivítali na domácím útulném stadionu rezervu Chlumce nad Cidlinou. Po kvalitním výkonu se nakonec z vítězství 2:1 radovali svěřenci hostujícího trenéra Tomáše Hrabíka.

„Viděli jsme oboustranně velmi solidní utkání ve kterém jsme předvedli řadu pohledných kombinací. Na to, že to byl první zápas po delší pauze, tak to nebylo špatné. O výhře jsme rozhodli ve druhé půli, kdy jsme byli lepší,“ uvedl spokojený kouč Chlumce Hrabík.

Agro CS Pohár, skupina D: Lázně Bělohrad – Chlumec n. C. B 1:2 (0:0). Branky: 64. Bičiště – 62. Staněk, 67. Hartman.

Hořice – RMSK Cidlina B 3:3, pen 5:4 (0:1). Branky: 65. Vávra, 69. J. Kuneš, 85. P. Palm – 6. Pech, 70. Hruška, 89. Marek.

Skupina E: Miletín – Předměřice 2:0 (2:0). Branky: 12. Novotný, 21. Minich.

Skupina F: Trutnov U19 – Nová Paka 1:8 (0:2). Branky: 5x Rosputiniak, Lenfeld, Kuchta, Kříž.

Železnice – Dolní Kalná 3:3, pen. 3:2 (0:3). Branky: 78. Klouza, 83. Míka (pen.), 89. Barták – 16. Kodytek, 20. a 40. Jiříčka.