Mladší dorostenci SK Jičín nastoupili za deštivého počasí proti předposlednímu celku tabulky fotbalového krajského přeboru se dvěma staršími žáky v sestavě, ale to neměl být problém.

Fotbalový míč ilustrační foto | Foto: Archiv Deník

Ten byl však v předvedené hře 1. poločasu, o čemž svědčí nejlépe překvapivý výsledek 0:0. Jičín měl sice herně navrch, dvakrát nastřelil břevno, Fejfar střílel těsně nad, Holerův gól pro ofsajd nebyl uznán, ale když ani Halász neproměnil pokutový kop, byla to překvapivá skutečnost. Navíc soupeře několika zákroky „podržel“ i gólman Nepasický. Do 2. poločasu nastoupili domácí s odhodláním vstřelit gól a vyhrát. Ale to se jim stále i přes převahu v poli nedařilo. Ani aktivně hrajícímu Schlesingerovi, který v 50. minutě nedal vyloženou šanci. To se mu podařilo až v 58. minutě , kdy dal na 1:0. V 66. minutě po centru Schlesingera vstřelil uklidňující gól Petr Zajíček a bylo to 2:0. V 69. minutě opět záložník Schlesinger zvýšil již na 3:0 a po návratu z lavičky na hřiště se trefil i Holer, který uzavřel na konečných 4:0. Za výkon v tomto utkání lze jen těžko někoho chválit. Snad jen obranné řady a Schlesingera.