Dětenice, které jsou známy především díky středověké krčmě, šly na hřišti železnického béčka do vedení ve 26. minutě, těsně do poločasu však domácí srovnali. „Myslím, že se jednalo o celkem vyrovnaný zápas, ve kterém jsme byli v některých pasážích lepším týmem, a to nakonec rozhodlo,“ zhodnotil první jarní duel Pešta.