Žlunice, loňského vítěze OP, jste rozstříleli 7:2. Jak jste zápas viděl? Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, dostávali jsme se pomalu do tempa a prohrávali jsme. Paradoxně nás nepříznivé skóre nakoplo a dokázali jsme utkání otočit a v klidu si dojít pro tři body. Žlunice hrály sympaticky, rozdaly si to s námi a nepřijely s defenzivní taktikou.

Poprvé v sezoně jste nasázel hattrick, můžete popsat branky, které k němu vedly?

První gól padl po individuální akci Marka Luňáka, kdy jsem dostal balón na zlatém podnose. Druhý jsem zakončil hlavou po krásném centru Dominika Rolfa a dovršení hattricku pro mě vybojoval Vojta Kazda, tam stačilo propálit gólmana.

Ukázal tento zápas, že ve Staré Pace je tým pořád kvalitou na I. B třídu, ze které jste spadli?

Myslím si, že jsme přesně na rozhraní mezi oběma soutěžemi. Těžko se to soudí.

V tabulce vám patří druhé místo. Jak začátek sezony hodnotíte?

Umístění není vůbec špatné, ale mrzí nás dvě remízy, které šly určitě vyřešit lépe. Na druhou stranu musím vyzdvihnout týmy, co s námi hrály, že se o ten bod porvaly. Milíčeves se u nás uvedla ve velmi dobrém světle a Lužany jako obětaví bojovníci. Soutěž má svoji kvalitu.

Na Železnici B ztrácíte čtyři body, bude to podle vás nejsilnější soupeř?

Ještě neztratila ani bod, takže to tak vypadá. A není se čemu divit, jejich áčko hraje nejvyšší krajskou soutěž a určitě nebude chtít mít béčko v okresním přeboru.

Jaké jsou vůbec ambice Sokolu, chcete zpátky do krajské soutěže?

Pokud by se toto téma na konci sezony řešilo, bude to na rozsáhlou diskuzi. Chceme hrát vepředu a porvat se o první místo, ale postupem posedlí nejsme.

V kariéře jste pár kluby prošel, na co nejraději vzpomínáte?

Největší úspěch jsem zažil v Sobotce, kde jsme vyhráli 1.A třídu. V Nové a Staré Pace jsme zase vyhráli okresní přebor. Vzpomínám rád na všechny kluby, kde jsem byl. A ač jsem Novopačák, doma jsem ve Staré Pace.

Nasázel jste spoustu branek, vyčnívá některá?

Vážím si každé branky a svým způsobem je krásná každá, protože na ni pracuje celý tým. Jednu v paměti mám, byla proti Kopidlnu, kdy se mně podařilo skórovat z veliké dálky, ale tu už odvál čas, to mi bylo asi 20 roků. (směje se)

Před rokem se vám narodil syn Patrik, bude to fotbalista po tátovi?

To je asi sen každého otce, co hrál nebo hraje fotbal. Rozhodně ho povedu ke sportu a k fotbalu, ale bude záležet jen na něm, jestli bude fotbal jeho hlavním koníčkem. Na sílu to dělat nebudeme, ale do mičudy už se trefí.