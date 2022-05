No a posledně se střelec osmnácti branek v aktuálním ročníku opravdu činil. Do sítě favorizovaných (!) Kunčic nasázel čtyři góly. Dva v prvním, dva ve druhé poločase a ještě po sedmdesáti minutách byl jediným střelcem svého mužstva v utkání. Až když jej trenér vystřídal, našel se prostor i pro jeho kamarády, kteří výsledek upravili na výhru 7:2 ve prospěch hostujícího mužstva. Třináctý tým tabulky tak uspěl na půdě pátého celku.

Kunčice překvapivě schytaly sedmičku. Na jejich hřišti řádil bělohradský Nezbeda

Tomáši, čím si vysvětlujete, že jste na hřišti favorita takhle dominovali?

Je to jednoduché, prostě nám tam napadaly góly. Díky tomu, že se nám v útoku dařilo, měli jsme zápas neustále pod kontrolou. Důležité pak bylo, že jsme si vedení dokázali držet i ve zbytku utkání.

Tomáš Nezbeda střežen obráncemZdroj: Martin TobiškaVy jste se proti Kunčicím trefil i na podzim. Jde tedy o vašeho oblíbeného soupeře?

Nemyslím si, že bych měl nějakého více a naopak potom méně oblíbeného soupeře. Rozhodně nijak neřeším, proti komu zrovna hrajeme, na každé utkání se koncentruji stejně.

Která ze čtyř tref byla podle vás nejpovedenější a jak byste ji popsal?

Řekl bych, že nejvíc se povedla má druhá branka, kde mi Dodo (spoluhráč David Kulhánek – pozn. aut.) nahrál do šestnáctky a já se přes trojici obránců dostal k zakončení. Bylo fajn, že to tam spadlo a my si do šaten nesli dvoubrankový náskok.

Vy střílíte góly dá se říct pravidelně. Hádám ale, že čtyři v jednom zápase se vám dosud v krajské soutěži nepovedly, pletu se?

Jasně, že ne. Tolik gólů v jednom utkání se mi ještě vstřelit nepovedlo. Ono na to ani nebylo tolik příležitostí, jelikož letošní sezona je v krajské soutěži mou vůbec první.

Další kanonýři víkendu na Jičínsku – dospělá kategorie:

4 branky – Ondřej Drahoňovský, Železnice B (III. třída).

Kategorie mládeže: 4 branky – Vojtěch Máslo, Hořice (KP mladších žáků), 3 branky – Martin Kratochvíl (Libáň), Václav Kunst a Daniel Doležal (oba Sobotka), Ondřej Rozsypal (Kopidlno), Petr Chalupa (Jičíněves), Vojtěch Klíma (Chomutice), všichni OP starších žáků, Adam Višňar (Robousy), OP mladších žáků.

Nemrzí vás trochu, že jste se na hřišti minul s bráchou Lukášem, který nastoupil až dvě minuty poté, co vás trenér vystřídal?

My jsme si spolu zahráli už dost zápasů v bělohradském béčku, takže jsem to nijak ani neřešil. Navíc prostoru na společné minuty na hřišti bude jistě ještě dost, ať už v letošní sezoně nebo těch dalších.

Kdy se ale v jednom dresu určitě potkávat budete, to je hokejová plocha. Oba jste pro příští sezonu posilami druholigového Děčína. Odešel jste tam z Nové Paky právě proto, abyste hrál s bratrem v jednom týmu?

Je to přesně tak, jak říkáte. Pro oba z nás to byla priorita, hrozně moc jsme chtěli hrát společně a nakonec jsme se před novou sezonou domluvili právě v Děčíně.

Co na tenhle krok říkali rodiče? Měl táta, taktéž sportovec, velkou radost?

On si taky moc přál, abychom skončili v jednom týmu, takže má samozřejmě taktéž radost. Jsem rád za nás všechny, že to takhle vyšlo. Sice není tak dávno, co skončila hokejová sezona, ale já už se i díky těm našim přestupům těším na novou.

Zpět ale k fotbalu. Lázně Bělohrad míří za záchranou. Je podle vás I. A třída právě tou soutěží, která místnímu klubu sluší? Nebo by mu v brzkých letech padl více krajský přebor?

Myslím si, že náš herní projev neodpovídá umístění v tabulce. Síla mužstva, hlavně co se týká mladých hráčů, je u nás obrovská. Už proto si myslím, že ambice týmu jsou vyšší, než jak se aktuálně v tabulce pohybujeme. Určitě bychom brzy rádi vykopali krajský přebor zpátky, bělohradský fotbal by si jej rozhodně zasloužil.

Už jste sám zmínil, že krajskou soutěž hrajete prvním rokem. Nastoupil jste do 22 zápasů a nastřílel 18 branek. Spokojenost?

S počtem branek na jednu stranu spokojen jsem, ale na druhou i ne. Šancí jsem totiž během sezony měl mnohem víc a kdybych je proměňoval, určitě jsem mohl týmu pomoci ještě lépe. Vždycky je prostor pro zlepšení a já dobře vím, na koncovce musím zapracovat.

Divizní derby obrazem. Díky trefě Vitebského větří divize čtyři krajské zástupce

Mohou se na vás obránci soupeřících mužstev „těšit“ i v další sezoně?

Určitě bych s fotbalem rád pokračoval. Dělám všechno, abych jej skloubil s fotbalem. Uvidíme tedy, jak to půjde dál.