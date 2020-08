Už ve středu od 17 hodin se na hřišti v Lázních Bělohradě střetnou v přípravném duelu ligové týmy Jablonce a Pardubic.

Jablonec vyzve v Bělohradě nováčka první ligy. | Foto: TJ Lázně Bělohrad

Diváci se v Lázních Bělohradě mají na co těšit. Na hřišti si to rozdá pravidelný účastní Evropské ligy Jablonec a nováček první ligy z Pardubic. V dresu týmu ze severu Čech by neměl chybět odchovanec Lázní Bělohradu Oliver Velich. Utkání bude mít výkop ve středu v 17 hodin.