Postup do I. B třídy, teď i zisk trofeje pro vítěze Okresního poháru. Fotbalisté Lázní Bělohradu ve finálovém mači, který hostil Miletín, porazili před parádní diváckou kulisou Lužany 3:1. O výsledku zápasu rozhodl v závěru Lukáš Pour, který zaznamenal dvě branky. Jak zápas viděl jeho hrdina a na poražené straně kapitán Lužan Tomáš Berger?

SK Lázně Bělohrad B - vítězové okresního poháru 2022/2023. | Foto: SK Lázně Bělohrad

Hodnocení zápasu

Lukáš Pour, hráč SK Lázně Bělohrad: „Do zápasu jsme šli s jasnou vizí, že ho chceme zvládnout. Dokázali jsme vstřelit gól už v první půlce, díky němu jsme měli navrch oproti soupeři. Oba týmy se připravily na utkání na 100%. My jsme vyhráli, ale myslím, že Lužany sehrály skvělý zápas, za což mají můj respekt.“

Tomáš Berger, kapitán TJ Sokol Lužany: „Třetí regionální „El Clásico“ v jedné sezoně přineslo oproti dvěma vzájemným duelům nejvyrovnanější partii, ovšem nakonec se stejným vítězem. Na obdrženou branku z prvního poločasu jsme dokázali zareagovat dvě minuty po přestávce po krásné střele Petra Topiče. Naše aktivita po vyrovnávacím gólu přinesla několik závarů před brankou soupeře a nebezpečnou střelu Vojty Ponikelského, avšak obratu ve skóre jsme se nedočkali. Zato Bělohrad v rozmezí tří minut potrestal dvě naše chyby, na které jsme již nedokázali zareagovat. Prohra ve finále mrzí, na druhou stranu jsme si dokázali, že jsme schopni po většinu zápasu držet krok i s týmy posílenými několika hráči z širšího výběru A-týmu. Klukům z Bělohradu gratuluji k vítězství v poháru a přeji hodně štěstí v I. B třídě. Utkání velmi dobře zvládla trojice rozhodčích Styblík, Hron, Zelinger.

SK Lázně Bělohrad B - TJ Sokol Lužany 3:1 (1:0).

Fakta - branky: 28. Balcar, 72. a 75. Pour - 47. Topič. Rozhodčí: Styblík - Hron, Zelinger. ŽK: 1:2. Diváci: 200.

Lázně Bělohrad: Čábela - Langner, Feix, Truneček, L. Nezbeda, D. Kulhánek (88. Rychecký), M. Kracík, Pour, Břeský (80. Kraus), Balcar (66. Jakubský), Horáček (88. Zejfart).

Lužany: J. Ponikelský - Tománek, Fejfar, Berger, V. Ponikelský (58. Vakar), Mach, Vích, Špicar, Topič, Kaláb, Kvasnička (58. Javůrek).

Hrdina finálového duelu Pour: Krásný pocit, ani se to slovy nedá popsat



Teprve sedmnáctiletý fotbalista Lázní Bělohrad B Lukáš Pour rozhodl o výhře ve finále okresního poháru nad Lužany (3:1). Za vyrovnaného stavu 1:1 se trefil v 72. a 75. minutě a zajistil svému týmu trofej. Teď věří, že přijde titul i v I. A třídě, o který bojuje bělohradské áčko.



Lukáš Pour (druhý zprava) slaví se spoluhráči zisk poháru.Zdroj: archiv hráče



Jak jste viděl vaše dvě branky, které rozhodly o vašem triumfu?

První padla z rychlého protiútoku, který vedl po levé straně Tomáš Jakubský. Míč nacentroval do vápna, já si ho zpracoval a střelou pod horní tyč jsem ho poslal do sítě. Druhý gól jsem dal z trestného kopu. Střelou zpoza vápna jsem to poslal skrz zeď a ona se rozestoupila.



Jaký je to pocit rozhodnout finále okresního poháru, navíc v 17 letech?

Nedá se to slovy ani pospat. Prostě nádhera a směs pocitů, která oživí celý tým.



Béčko Bělohradu zakončilo sezonu ziskem poháru a postupem do I. B třídy z druhého místa, jak sezonu rezervního týmu hodnotíte?

Naše sezona se vydařila nad očekávání. Bylo dost zápasů, kdy jsme nevěděli, jestli se nám podaří vůbec poskládat jedenáctku, proto jsme rádi, že jsme tyhle nepříjemnosti překonali.



Vy nastupujete i za áčko, tomu chybí udělat poslední krok k titulu i postupu do krajského přeboru. V posledním utkání sezony však musí bodovat s Železnicí, co od takhle vyhecovaného duelu očekáváte?

Jednoduše očekávám bitvu, kterou budeme chtít ovládnout a hlavně využít naši výhodu domácího prostředí, protože máme Železnici co vracet.



Jak jste prvenství v poháru s béčkem oslavili?

Oslavy zatím nepřišly, to nás čeká až v sobotu, kdy porazíme Železnici a slavit se tak budou dva postupy. (směje se)



V Bažantnici je připraven i zajímavý program, že?

Přesně tak, příznivci fotbalu se mají určitě na co těšit. Doufám, že doručíme krásný fotbal a hlavně nejdůležitější výhru sezony. Program je připravený na sto procent. Stejně jako my na sobotní zápas.