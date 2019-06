Posledním kolem skončila jarní fotbalová Tip liga čtenářů Deníku. Pro třinácté balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Husova 48, Jičín) Romana Matoušová (JC0044). Ta se nejlépe popasovala se zápasy tohoto kola a měla přesnější Supertrefu.

Celkovou vítězkou jarní Tip ligy se stala Aneta Vydrová (JC0015), která si výhrou zajistila sud piva Gambrinus. Další cenu získal Michal Matura (JC0012) a Hana Vydrová (JC0014), která o třetím místě rozhodla přesnější Supertrefou v závěrečném kole. Mezi družstvy se z výhry sudu Gambrinus může radovat tým POMAPO (Dagmar Poláková, František Polák, Michal Matura).

Letos soutěžilo 66 hráčů

Do letošní jarní Tip ligy na Jičínsku se přihlásilo 66 hráčů. Hned devět z nich dokázalo ve 13 kolech překonat magickou stobodovou hranici. Aneta Vydrová z Hořic ovládla soutěž s náskokem šesti bodů. Až do konce se bojovalo i v soutěži družstev, kde nakonec zvítězil tým POMAPO s 21 bodovým náskokem.



Hurtová pojede na ČR - Anglie

Krkonošský deník se může pochlubit nejúspěšnějším hráčem v celém kraji. Lenka Hurtová za 13 kol posbírala nejvyšší počet bodů (125) a po zásluze k pivnímu sudu dostane ještě dva lístky na říjnový zápas kvalifikace ME mezi Českou republikou a Anglií (11. 10. v Praze). Vítěz na Jičínsku získal bodů 116, na Náchodsku 106…



Upozornění: Výherci v Tip lize vyzvedněte si své výhry

Prosíme celkové výherce a výherce jednotlivých kol Tip ligy, aby si vyzvedli své zasloužené ceny. Předem zavolat na na telefonní číslo 724 794 901 a domluvit se na předání jednotlivých výher.

Výsledky 13. kola

1. Libčany – Lázně Bělohrad 1 (3:1)

2. Vysoká – Hořice 2 (1:2)

3. Sobotka – Červený Kostelec 1 (3:2)

4. Třebeš – Dobruška 1 (5:2)

5. Nemyčeves – Dolní Kalná 2 (1:5)

6. Hostinné – Kopidlno 2 (1:12)

7. Staré Buky – Nová Paka 2 (1:4)

8. Železnice – Nepolisy 0 (2:2)

9. Milíčeves – Robousy 1 (5:1)

10. Lužany – Jičíněves 1 (2:0)

Supertrefa: 55 branek

Konečné pořadí po 13. kole

FORTUNA:LIGA (1. místo)

JC0015 Aneta Vydrová, Hořice 10 116

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (2. – 4. místo)

JC0012 Michal Matura, Semily 13 110

JC0014 Hana Vydrová, Hořice 13 110JC0010 Dagmar Poláková, Jičín 13 110

FORTUNA ČFL (5. – 11. místo)

JC0011 František Polák, Jičín 13 107

JC0049 Květoslav Košťák, Veliš 7 104

JC0046 Bohumír Wagenknecht, Vidochov 7 104

JC0044 Romana Matoušová, Jičín 16 101

JC0001 Patrik Palm, Hořice 13 101

JC0029 Lenka Dejlová, Louny 10 98

JC0009 Miluše Zhoufová, Konecchlumí 1 96

VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR (12. – 31. místo)

JC0004 Dana Rozová, Hořice 13 95

JC0032 Ludmila Bittnerová, Jičín 10 95

JC0006 Vladimír Blíma, Hořice 10 95

JC0022 Veronika Čapková, Nová Ves n. P. 10 95

JC0033 Jiřína Černá, Jičín 10 95

JC0036 Miloslav Dejl, Liberec 10 95

JC0030 Martin Dejl, Louny 10 95

JC0039 Alois Dejl, Jičín 10 95

JC0035 Martina Dejlová, Louny 10 95

JC0034 Lucie Dejlová, Louny 10 95

JC0038 Helena Dejlová, Jičín 10 95

JC0037 Iveta Dejlová, Jičín 10 95

JC0028 Kateřina Halčáková, Louny 10 95

JC0051 Dušan Koros, Jičín 10 95

JC0025 Stanislav Sýkora, Roveň 10 95

JC0027 Zdeňek Sýkora, Roveň 10 95

JC0031 Radka Sýkorová, Roveň 10 95

JC0026 Zdeňka Sýkorová, Roveň 10 95

JC0052 Milan Šimek, Soběraz 10 95

JC0040 Tomáš Houška ml., Jičín 7 95

AM GNOL I. A TŘÍDA (32. – 35. místo)

JC0020 Jaromír Dvořák, Jičín 10 89

JC0021 Marie Dvořáková, Jičín 10 89

JC0019 Vladislav Nováček, Jičín 10 89

JC0041 Tomáš Houška, Jičín 4 89

JAKO I. B TŘÍDA (36. – 46. místo)

JC0059 Lukáš Drašar, Nová Ves n. P. 10 87

JC0056 Miloslava Wagenknechtová, Vidochov 13 86

JC0043 Patrik Matouš, Jičín 7 86

JC0003 Marta Novotná, Hořice 7 83

JC0024 Jaromír Styblík, Slatiny 7 83

JC0013 Josef Vydra, Hořice 13 80

JC0054 Miloš Jón, Chomutice 7 80

JC0005 Jiří Roza, Hořice 16 77

JC0023 Kateřina Styblíková, Slatiny 10 77

JC0042 Simona Houšková, Jičín 7 77

JC0055 Stanislav Kozák, Železnice 7 77

OKRESNÍ PŘEBOR (47. – 66. místo)

JC0050 Pavel Fikar, Tereziny Dary 4 73

JC0061 Zdenka Styblíková, Slatiny 10 72

JC0045 Zdeňek Matouš, Jičín 10 71

JC0007 Václav Zhouf, Konecchlumí 7 69

JC0060 Klára Styblíková, Slatiny 8 67

JC0008 Robert Zhouf, Konecchlumí 1 66

JC0053 Jaromír Jelínek, Jičín 5 64

JC0057 Pavlína Drašarová, Nová Ves n. P. 10 63

JC0002 Jindřich Novotný, Hořice 10 56

JC0047 Miroslav Kracík, Jičín 7 55

JC0016 Aleš Fejfar, Bartoušov 0 48

JC0058 Josef Masopust, Mlázovice 1 43

JC0048 Václav Kameník, Jičín 0 37

JC0018 Stanislav Fejfar, Bartoušov 0 18

JC0064 Zdeněk Bajer, Jičín 0 17

JC0063 Bedřich Šimon, Jičín 0 14

JC0066 Jan Bradna, Vitiněves 0 13

JC0062 Oldřich Čepek, Jičín 0 4

JC0017 Marek Fejfar, Bartoušov 0 0

JC0065 Jakub Růžička, Nemyčeves 0 -5

Pořadí - družstva:

1. místo

POMAPO 39 327

2. místo

VYDROVI 36 306

3. místo

Slovan Louny 30 288

4. místo

SK Sobotka 30 285

Sokol Libuň 30 285

SK Jičín 30 285

Slovan Liberec 30 285

8. místo

HAKLOVA 39 267

MY 30 267

10. místo

Tom tým 18 261

11. místo

PAT-MAT 33 258

12. místo

KEMPES TÝM 27 255

13. místo

NOPA Hořice 30 240

14. místo

BUKOVÁCI 9 231

15. místo

KEMPES TÝM 2 28 217

16. místo

FEJFÁRCI 0 66