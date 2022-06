Velké oslavy má před sebou fotbalový oddíl z Jablonce nad Jizerou. Místní TJ Sokol si příští sobotu na svém stadionu Pilišťata připomene výročí 100 let založení fotbalového klubu.

Bohatý program odstartuje už ve 13 hodin utkáním jabloneckých přípravek a nejmladší členy oddíl o hodinu později vystřídají o desítky let starší hráči ve věku 48 až 58 let. Půjde o fotbalovou generaci Jablonečku, která na přelomu tisíciletí po dlouhých letech postoupila z okresního přeboru do I. B třídy.

Kuřík přihrává Kuříkovi, Kuřík pálí! Kuříkova jedenáctka přivála výhru

Protivníkem staré gardě budou zástupci zimních lyžařských sportů z regionu, přičemž největší zastoupení bude mít nedaleký Harrachov. Půjde o bývalé skokany na lyžích, lyžaře či sdruženáře.

Po celý den bude v areálu stadionu Pilišťata doprovodný program mimo jiné i pro rodiny s dětmi. Spousta atrakcí pro děti, přestávková vystoupení mažoretek, to vše za asistence moderátora akce.

Vrchol sportovního programu pak přijde v 16.00. Místní A mužstvo, jež letos bojovalo v krajské soutěži I. B třídy, se postaví internacionálům a známým osobnostem. Účast mimo jiné přislíbil historicky nejlepší střelec fotbalové reprezentace Jan Koller, legendární hokejový brankář Dominik Hašek a další velká jména (Ján Kocián, Ladislav Laco Jurkemik, Milan Luhový, David Moravec či Jaroslav Hlinka).

Připraveno bude bohaté občerstvení, spousta míst k sezení a zábavu pro večerní hodiny obstarají hned tři regionální kapely.

Kdo se chce v sobotu 25. června dobře bavit, nechť si rozhodně oslavy v Jablonci nad Jizerou nenechá ujít.

