Železnice zvládla i duel pro trenéra Blažeje „z kategorie kardiovaskulárních“

Bez výraznějšího překvapení se na Královéhradecku obešlo jubilejní 20. kolo A skupiny krajské soutěže JAKO I. B třídy. Další tři body si v cestě za postupem do I. A třídy připsali fotbalisté Železnice, když tentokrát zvládli nervózní derby s rezervou Jičína.

Oba trenéři se shodli, že utkání bylo vyrovnané a domácí vyhráli i přes velmi dobrý výkon svého soupeře.

„V tomto duelu jsme narazili na nejorganizovanějšího soupeře v dosavadním průběhu sezony. Byl to skutečný svátek tvrdé fotbalové práce a pro trenéra střetnutí z kategorie kardiovaskulárních. Pro úspěch byla rozhodující pasáž za stavu 2:1, kdy jsme čelili jičínskému tlaku, a poté gól Kypra na 3:1,“ odkomentoval zápas domácí kouč Vladimír Blažej.

Nový Bydžov kvituje další ztrátu hradecké Slavie. Jednou nohou už je v divizi

Hostující Petr Beneš reagoval slovy: „Úspěšný tým dokáže najít zbraň k vítězství, i když se mu nedaří třeba vlivem kvalitního výkonu soupeře. Jsem přesvědčen, že jsme hráli výborně organizovaně a domácí si nevěděli rady, co s námi. Tak si pomohli standardkami. Dva rohy a neproměněný nájezd na gólmana našeho útočníka za stavu 2:1 utkání rozhodly. Týmu nemám co vyčíst.“

Na druhé příčce se s mírným náskokem na Skřivany drží Miletín, který v sobotu zvládl pikantní derby na půdě Dvora Králové nad Labem B. Také zde papírový favorit vyhrál výsledkem 3:1.

„Myslím, že v první půli jsme byli lepším týmem, ale z nadějných situaci jsme vytěžili pouze jeden gól a sami po chybě navíc inkasovali. Druhý poločas jsme začali další chybou a hosté šli do vedení. My jsme se sice snažili, ale nedokázali jsme si vypracovat pořádné šance. Miletín naopak své vedení navýšil. Bohužel nás opakovaně srážejí velké chyby v obranné fázi a s tím se prostě body sbírat nedají,“ popsal dění na trávníku trenér poražených Jiří Rejl.

A do třetice zápas, kde nastoupil tým z první trojky proti béčku. Skřivany porazili vrchlabskou juniorku 2:1, jak ale naznačil vedoucí hostujícího mužstva Luděk Vojtíšek, šlo o výhru šťastnou.

„V úvodu utkání jsme byli lepším mužstvem, ale proměňování šancí, které volají po gólu, bylo nulové. Kdybychom po deseti minutách vedli (čtyři brankové příležitosti) o více branek, nikdo se nemohl divit. Dva obdržené laciné góly dostaly celek Skřivan do hry a domácí pak byli do konce poločasu lepším týmem. Druhá půle začala naší brankou, ale do konce utkání, i přes šance na obou stranách, se výsledek nezměnil.“

Další tři body Náchodu vystřílel Vencl. Vyhrál také Trutnov, Dvoráci berou bod

Tak jako se nic nezměnilo na čele tabulky, nezměnilo se ani v bojích o záchranu. Své zápasy totiž prohrály všechny čtyři nejvíc namočené celky. Kocbeře padly na hřišti Nové Paky, žacléřský Baník doma nestačil na Úpici, Kobylice podlehly Kopidlnu a Dolní Kalná ztratila poločasové vedení ve Staré Pace.

Krajská soutěž JAKO I. B třídy, skupina A - 20. kolo

Železnice – Jičín B 3:1 (1:1). Branky: Klouza, Kypr, Š. Kracík – Holer. Dvůr Králové nad Labem B – Miletín 1:3 (1:1). Branky: M. Otradovský – T. Novotný, Kňourek, Hátle. Skřivany – Vrchlabí B 2:1 (2:0). Branky: Vysuček, Brzek – S. Mlejnek. Stará Paka – Dolní Kalná 3:2 (1:2). Branky: Rolf 2, Wojcik – Dressler, Š. Drinka. Kobylice – Kopidlno 1:4 (1:0). Branky: T. Havlíček z pen. – Nemčanský 3, Valnoha. Nová Paka – Kocbeře 3:0 (1:0). Branky: Jisl 2, Číla. Žacléř – Úpice 0:5 (0:2). Branky: P. Luštinec 3, Toman 2.