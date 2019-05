Po skvělém obratu šlágr pro Kostelec

Už ve 29. minutě prohrávali fotbalisté Kostelce nad Orlicí na hřišti vedoucích Libčan 0:2. V tu chvíli by si na jejich vítězství vsadil asi málokdo, jenže svěřenci trenéra Milana Petříka do poločasu snížili a po změně stran parádní obrat dokonali, když se nejprve prosadil Jiří Cvejn a deset minut před koncem rozhodl o výhře Kollár. „V zápase jsme vedli 2:0 a nebýt hráčské chyby, utkání by nakonec zřejmě dospělo do penaltové loterie,“ viděl příčinu prohry sekretář Libčan František Bárta.

Záchranářský duel pro hořickou Jiskru

O hodně se hrálo v Probluzi, kde domácí Hořice přivítaly Dobrušku. A pro oba týmy šlo o hodně, když každý bod může rozhodovat o záchraně v krajském přeboru. Zápas lépe zvládli domácí, kteří Dobrušku přehráli po gólech Neumanna a Rozsévače 2:1. A to i přestože od 35. minuty hráli bez vyloučeného Poura. „I v deseti jsme byli herně lepší. Následující tři týdny ukážou, jak tyto tři vybojované body byly důležité,“ uvedl vedoucí Hořic Josef Vydra.

Přestřelku ovládla Sobotka

Souboj týmů ze dna tabulky skončil v Jaroměři lépe pro hostující Sobotku, která vyhrála 6:3. Domácím nepomohl ani hattrick Votrubce. „Po dlouhé době jsme v utkání vedli, ale s přibývajícími minutami jsme přenechali iniciativu hostům, kteří postupně ovládli hru. Sráží nás individuální chyby, propadáme v základních fotbalových věcech,“ řekl trenér Jaroměře Miloš Exnar.

Slavia nadělila Vrchlabí nepopulární „búro“

Jasnou záležitostí se stal zápas hradecké Slavie proti hostujícímu Vrchlabí. Domácí zaslouženě 5:0 vyhráli. Hattrickem se v utkání blýskl domácí snajpr Jan Havrda. „Musím pochválit celý tým za předvedený výkon, který patřil mezi nejlepší v sezoně,“ chválil tým spokojený trenér Slavie Josef Bouček, naopak na druhé straně panovalo zklamání. „Dopolední zápasy nám nesvědčí. Soupeř lepší byl a zaslouženě zvítězil,“ dodal trenér Vrchlabí Petr Zieris.

Borec kola

Útočník hradecké Slavie Jan Havrda zaznamenal v zápase proti Vrchlabí hattrick. Jeho tým zvítězil 5:0 a potvrdil, že se mu v jarní části sezony skvěle daří, když mu patří deváté místo v tabulce.



Výrok kola

„Domácí nám předvedli, jak se bojuje o záchranu v soutěži.“

(Miloš Killar, trenér Dobrušky po prohře 1:2 proti Hořicím.)