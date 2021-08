Nezvykle brzy, poslední červencový den odstartovaly mistrovské fotbalové soutěže v rámci Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje a hned na začátku nové sezony se bylo nač dívat.

V I. A třídě poutala největší pozornost sobotní městská bitva mezi ambiciózním nováčkem z Nového Hradce Králové a Lokomotivou Hradec Králové.

Drama až do konce

Dvě stovky diváků viděly dramatický duel, který rozhodli hosté až v 87. minutě. Díky tomu slavili cenné vítězství 2:1. Jejich góly vstřelili futsaloví reprezentanti Pavel a David Drozdovi, za domácí skóroval zkušený forvard Martin Šmíd.

Nový Hradec Králové.Zdroj: Miloš Kittler

Utkání se pro Lokádu vyvíjelo lépe, ve 25. minutě šla do vedení. „Poločas mohl skončit naším vedením 0:3, ale bohužel jsme proměnili jen jednu šanci. Do 70. minuty jsme domácí skoro k ničemu nepustili, jenže ti poté vyrovnali,“ uvedl na webu khfotbal.cz Michal Sobotka, sekretář královéhradecké Lokomotivy.

Interesantní mač tak dospěl do dramatického finiše, který rozlouskl tři minuty před závěrečným hvizdem rozhodčího David Drozd.

„Futsalisté Drozdovi zápas rozhodli, oba nám dělali největší problémy, hlavně svým pohybem. Na druhou stranu nám chyběl Honza Štoček, s ním v sestavě bychom byli silnější a třeba by to dopadlo jinak. I tak mělo utkání svoji úroveň. Podle mě my i Lokomotiva bychom mohli hrát v horní části tabulky,“ řekl Deníku Václav Vašata, předseda FC Nový Hradec.

Oslavy se povedly, mladí zpívali

Klub z „kopce“ měl po tomto zápase naplánován dodatečné oslavy postupu z I. B třídy. „Porážka nám je nijak nepokazila, je to fotbal. Po dvou letech jsme poznali porážku. Zároveň nám to ukázalo rozdíl mezi I. A třídou a I. B třídou,“ prohodil šéf domácího klubu.

Lokomotiva Hradec Králové.Zdroj: Miloš Kittler

„Dodatečně jsme oslavili postup do I. A třídy a příchod dorostenců do týmu. Před námi hrálo ještě béčko, takže tam bylo a slavilo docela dost lidí. Mladí zpívali, vypilo se několik sudů piva, snědla se nějaká ta kejta. Myslím, že se to povedlo,“ dodal Vašata.