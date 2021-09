Ve Fortuna Divizi C v sobotu Trutnov přivítá v tabulce poslední Tochovice a v utkání domácí potřebují nutně vyhrát. Náchod v neděli zajíždí do Hlinska, tým Dvora Králové nad Labem na horkou půdu Benátek nad Jizerou.

Fortuna ČFL, skupina B - Rezervu Hradce Králové v 8. kole čeká těžká řehole. Tým kouče Karla Krejčíka se představí na hřišti Přepeř, tedy týmu, kde to před týdnem pořádně schytaly Zbuzany (7:0). Chlumec nad Cidlinou po odvolání kouče Šmardy zajíždí na hřiště juniorky Pardubic.

Velký šlágr před sebou má také krajský přebor. Na hřiště ambiciózní Police v neděli dorazí bodově stále stoprocentní lídr tabulky z Nového Bydžova. Pokud se chtějí domácí vrátit do boje o nejvyšší příčku, potřebují dosavadního suveréna soutěže porazit. V Polici se očekává nejvyšší návštěva sezony.

Ve hře bude i pětice reprezentantů regionu v ČFL a divizní skupině C, přičemž výhody domácího prostředí bude moci využít pouze Trutnov.

