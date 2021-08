K dalšímu utkání krajského přeboru cestovali jičínští fotbalisté do dalekého Rychnova. Pohled na uplynulé výsledky soupeře (žádná vstřelená branka) mohl svádět ke snadné práci, ale opak byl pravdou.

Hned ve 2. minutě zahrozil Jičín, Lánský vysunul Kuneše, který z úhlu vystřelil, ale Syrový vytěsnil míč na roh. V 9. minutě vysunul Fejfar středem Vojtěch Matějku, ten ale neuspěl, když jeho přízemní střelu vyrazil domácí gólman nohou těsně vedle levé tyče. V 15. minutě se ve vápně prosmýkl až před Masiara domácí útočník, gólman Jičína však skvěle zasáhl. Ve 40. minutě se nebojácně probíjel středem hřiště Machačný, k míči se dostal Vojtěch Matějka a přízemní střelou s pomocí pravé tyče rozvlnil síť za Syrovým - 1:0 pro Jičín.

V 52. minutě pronikl středem domácí střelec Zajíček, tvrdě přetlačil jednoho z hostujících obránců a střelou k pravé tyči srovnal na 1:1. To ještě víc podpořilo aktivitu domácích hráčů. V 70. minutě našel přesný centr Jiřího Matějky ve vápně Machačného, ten v dobré pozici nezpracoval míč. V 75. minutě po standardní situaci domácích chytl Masiar nebezpečnou hlavičku. V 84. minutě si naběhl domácí hráč na dlouhý křížný pas a sám před Masiarem vystřelil, ten vysokou střelu konečky prstů vytěsnil nad břevno! V 88. minutě mohl rozhodnout Vojtěch Matějka, když pronikl do vápna přes několik obránců, brankáře ale nepřekonal. Další branka již nepadla, proto se šlo do penaltového rozstřelu. Jičínský trenér Beneš se odhodlal k překvapivé akci (inspirace z finále Superpoháru), když do branky nasadil Pavla Jiřičku. Tah to byl geniální, Jiříčka lapil dvě penalty (i kanonýrovi Zajíčkovi) a vychytal tak pro Jičín bonusový druhý bod.

Petr Beneš, trenér, SK Jičín: „Do Rychnova jsme měli jet dominantní a s touhou domácí přehrát. Vzhledem k zdravotnímu a početnímu stavu, v jakém jsme na zápas cestovali, považuji vítězství na penalty za velký zisk. V 15. minutě jsme mohli 2:0 vést, šance jsme neproměnili, poté to byl boj. Oceňuji charakter hráčů a soupeře, který nasadil velmi mladé mužstvo. Mají můj obdiv a myslím, že časem půjdou hodně nahoru. Na penalty jsme vyměnili gólmany, Tonda chytal famózně, ale mladý Pajas byl skvělý a díky němu a střelcům máme bod navíc."

Václav Brůžek, předseda, Spartak Rychnov nad Kněžnou: „Do zápasu jsme vstoupili špatně. Vedení hostů odmítl skvělým zákrokem Syrový. Po 20 minutách jsme vyrovnali hru, ale po naší chybě jsme inkasovali. V závěru poločasu jsme mohli vyrovnat, ale na gól se neuvěřitelně nadřeme. Druhý poločas se hrál v naší režii, ale na víc než vyrovnání jsme nedosáhli. V penaltách nám tentokrát štěstí nepřálo."

Spartak Rychnov nad Kněžnou - SK Jičín 1:1 (0:1), pen. 2:4.

Branky: 52. Zajíček - 40. V. Matějka. Rozhodčí: Trejbal. ŽK: 2:1. Diváci: 30. SK Jičín: Masiar – Sajdl, Zezulka (76. Jiřička), Ulvr, Vrabec – Kuneš, Buchvald, V. Matějka, Lánský, Fejfar (61. J. Matějka) - Machačný.