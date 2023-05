Adame, dva hattricky za sebou, to jste asi úplně nečekal, co?

Nečekal. Musím říct, že kluci mi všechno připravili do prázdné brány a to jak v Týništi, tak i doma s Vrchlabím. Takže to bylo takhle jednoduché.

Ozval se hned týmový pokladník?

Jo, určitě se ozval.

Bude to tedy něco stát?

Myslím, že to bude drahé, ale prý se to dozvím až na konci sezony.

Můj poslední hattrick? Už jsem tak starej, že si to nepamatuju, usmívá se Ujec

Právě v Týništi jste ještě na podzim působil. Byl to pro vás speciální zápas?

Byl. Vlastně jsem se vracel tam, kde to mám rád. Fanoušci byli milí, žádné problémy mi nedělali. Pak mi bylo trošku líto, že jsem jim dal tři góly.

Trošku to zamrzelo, jo?

Přesně tak, trošičku (usměje se).

Na jaře se vám střelecky daří, v přeboru jste nasázel devět gólů, k tomu dva v nedávném pohárovém čtvrtfinále. Roste tím sebevědomí v koncovce?

Mělo by. Roste, ale pořád se snažím proměňovat co nejvíce šancí, aby to prostě pomáhalo týmu.

Nejlepší střelec krajského přeboru Adam Novotný (s míčem).Zdroj: Aneta Mrkvičková

Na podzim vám to v Týništi rovněž střílelo, trefil jste se jedenáctkrát. Ale teď to vypadá, že je to ještě lepší. Nastala v něčem změna?

Těžko říct, možná jsem se zlepšil i zimní přípravou, ve které se mi taky docela dařilo a nějaký gól jsem vstřelil. Tam asi začalo růst sebevědomí a teď na jaře to pokračuje.

Celkem jste na dvaceti gólech. Sledujete pořadí kanonýrů, kterému teď vévodíte? Zajímá vás to?

Ano, vím, že už teď vedu o čtyři góly.

Láká vás stát se nejlepším kanonýrem celé sezony?

Určitě mě to láká. Občas takhle kouknu na pořadí, jak si vedou ostatní střelci. Nicméně týmový úspěch – vyhrát krajský přebor – je pro mě asi vyšší meta než tohle.

Sobotce dal v I. A třídě čtyři góly. Mohlo jich být i dvanáct, směje se Jurnečka

Na Slavii jste od zimy a daří se vám. Dá se tedy říct, že jste do nového týmu dobře zapadl?

Snad ano, kluci mě vzali úplně v klidu. Bylo to takové jednoduché. Navíc většinu hráčů jsem znal z dorostu, kdy jsem byl v FC Hradec Králové. Takže nebyl problém zapadnout.

V posledních dvou kolech jste si připsali dvě vysoké výhry. Začalo se mužstvu dařit podle představ?

Myslím, že si to začíná sedat. Je to vidět i na tom, že jsme se takřka dotáhli na Solnici, která párkrát ztratila, a teď už máme titul v krajském přeboru jakoby ve svých rukou.

Postupně smazáváte z podzimu výraznou ztrátu na Solnici. Vytváříte tím na ni tlak?

Podle mě jo. Oni naposledy nečekaně prohráli na penalty s Dobruškou. V příštím týdnu ve středu je budeme mít v poháru. Myslím si, že to bude ještě zajímavé, až do konce.

Bastin chce pověsit kopačky na hřebík. Po sezoně končím, říká třetiligový snajpr

Věříte, že byste si se Slavií mohli v další sezoně zahrát divizi?

Já věřím, že jo. Kádr tam na to je.

A ambice asi taky, že?

Ano, ambice tam taky jsou.

V tabulce přeboru jste už druzí a naháníte vedoucí Solnici. V poháru vás čeká semifinále. Co takhle získat rovnou double, to by vás nelákalo?

Stoprocentně. Pohár chceme taky vyhrát, ale krajský přebor je samozřejmě prioritou.