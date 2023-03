/FOTOGALERIE/ Krajské fotbalové soutěže na Královéhradecku vkročily do jarní části ve velkém stylu. Přestože z původně plánovaných šestnácti zápasů krajského přeboru a I. A třídy se odehrála jen necelá polovina, o góly, zajímavosti a perličky nebyla nouze.

Krajský přebor: Rychnov n. K. (v pruhovaném) - Jaroměř 2:2, na pen. 3:4 | Foto: fotbalfoto.cz/Petr Reichl

V přeborovém klání nejvíce zaujal třígólový počin Davida Petrů z Červeného Kostelce, kterým přispěl k hladkému vítězství svého celku 4:1 nad Dobruškou, do té doby tabulkovým sousedem.

O patro níže byla k vidění dělostřelba trutnovské rezervy, která nasázela odevzdané Sobotce jedenáct banánů! Nejvíce se pod to podepsal Vojtěch Valášek, autor hattricku.

FOTO: Votroci se snažili, ale na lídra neměli. Žižkov potvrdil letošní dominanci

Nejvíce však zazářil Jan Šťastný. Třiačtyřicetiletý brankář České Skalice se blýskl trefou z výkopu z ruky přes celé hřiště do sítě Roudnice. Po tomto parádním kousku šel jeho tým v 17. minutě do vedení 1:0 a šlágr kola nakonec ovládl jasně 3:0, díky čemuž poskočil do čela tabulky.

Krajský přebor – 17. kolo (16. hrané)

Třebeš – Vrchlabí 4:0 (3:0). Branky: Palma 2, Fridrich, Krykorka. Rychnov nad Kněžnou – Jaroměř 2:2 (1:2), pen. 3:4. Branky: Zajíček, Matsaberidze – Matěj Exnar, Bano. Červený Kostelec – Dobruška 4:1 (3:1). Branky: Petrů 3, L. Hlava – Hašek.

Odložená utkání: Solnice – Jičín, Libčany – Týniště nad Orlicí, Chlumec n. C. B – Slavia Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí – Hořice, Vysoká nad Labem – Police nad Metují.

I. A třída – 17. kolo (16. hrané)

Železnice - Nový Hradec Králové 1:1 (1:0), pen. 7:8. Branky: Kypr – Šmíd. Náchod B – Třebechovice pod Orebem 2:3 (1:1). Branky: Hrubý, Světlík – Dědeček, Šedivý, Bíl. Sobotka – Trutnov B 2:11 (1:6). Branky: Novák, Bárta – Valášek 3 (1 z pen.), Tobiáš 2, Groer 2, Kamitz, Landa, Doubic, Kalhous. Česká Skalice - Roudnice 3:0 (2:0). Branky: Šťastný, Pípek, Chráska.

Odložená utkání: Lázně Bělohrad – Stěžery, Kunčice – Nové Město nad Metují, Broumov – Třebeš B, Miletín – Lokomotiva Hradec Králové.