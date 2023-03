Jednotlivá mužstva prozradila, s jakým cílem jdou do jara. Na vedoucí pozici je rezervní tým hradecké Slavie, který si jednoznačně bude chtít dojít pro postup. Druhé místo drží nováček soutěže Malšova Lhota, která má čtyřbodový náskok na České Meziříčí. Záchranářské starosti naopak čekají na týmy Malšovic, Předměřic a Vamberku.

JAKO I. B třída, skupina B

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ (1. místo, 36 bodů)

Jaroslav Šlégr, trenér: „Po vydařené podzimní části máme s týmem pouze jeden cíl a tím je vítězství v soutěži.“

TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA (2. místo, 31 bodů)

Ondřej Němec, trenér: „Rádi bychom se jako nováček soutěže udrželi na špičce I. B třídy. S umístěním do třetího místa v tabulce bychom byli velmi spokojení.“

FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ (3. místo, 27 bodů)

Patrik Havel, trenér: „Na jaře bychom rádi nadále zapracovávali dorostence do sestavy, jelikož stávající kádr nám stárne a je potřeba jej okysličit. Zimní pauza u nás proběhla dobře a rádi bychom se i na jaře pohybovali na předních příčkách, nejlépe do čtvrtého místa.“

START I. B TŘÍDY: Minimální rozdíly slibují zápletku, náskok má jen první Bydžov

TJ VELICHOVKY (4. místo, 24 bodů)

Jiří Lebedinský, předseda klubu: „V jarní části sezony chceme pokračovat v podzimních výkonech, udržet se a v lepším případě vylepšit postavení v tabulce. Hlavně ale bavit fotbalem naše jedinečné fanoušky.“

TJ SPARTAK OPOČNO (5. místo, 24 bodů)

Adam Smola, hrající sekretář klubu: „Konkrétní výsledkový cíl do jarní části soutěže nemáme. Především bychom rádi ustálili kádr po několika zraněních. Hlavním cílem ale i nadále zůstává bavit se fotbalem. Pokud k tomu přijdou výsledky a třeba i postupové příčky, budeme samozřejmě jen a jen rádi.“

TJ SOKOL JAVORNICE (6. místo, 23 bodů)

Tomáš Krunčík, trenér: „Naším cílem pro jarní část je dohrát soutěž důstojně, ne tedy v devíti lidech. I z tohoto důvodu jsme tak rádi, že přes velmi lákavé nabídky nedopadl žádný odchod a naopak dopadl jeden příchod. Určitě budeme spokojeni, když zůstaneme v první polovině tabulky. Nemáme přehnané ambice, spíše se snažíme dívat realitě přímo do očí. Hráče na to máme a pokud zdraví vydrží, tak to dopadne.“

FK ČERNILOV (7. místo, 20 bodů)

Jaroslav Kosina, trenér: „Naším cílem je stabilizace současného kádru a postupné zapojování dorostenců do mužského fotbalu. V jarních bojích bychom rádi čerpali z kvalitního soustředění a využívali nasbíraných zkušeností z přípravných zápasů. Ty jsme odehráli povětšinou proti soupeřům, hrajícím vyšší soutěže než Černilov.“

START KRAJSKÉHO PŘEBORU: Dopíše Solnice zázračný příběh? Slavia se nechce vzdát

TJ LOKOMOTIVA MEZIMĚSTÍ (8. místo, 19 bodů)

Kamil Dušánek, sekretář klubu: „Také v jarní části mistrovského ročníku bychom se rádi drželi v klidném středu tabulky. Zároveň chceme zapracovat nadějné nové hráče a kvalitními výkony bavit naše věrné diváky.“

FC ZDELOV 1963 (9. místo, 19 bodů)

Petr Komárek, sekretář: „Naše cíle pro jarní část sezony se nemění. Stále bychom chtěli uhrát padesát procent z celkového počtu dosažitelných bodů, jak jsme uvedli už na podzim. Vzhledem k současné situaci, to budeme mít i jako nováček hodně těžké, ale zachránit I. B třídu bychom mohli.“

AFK HRONOV (10. místo, 15 bodů)

Martin Havel, vedoucí mužstva: „Povedla se nám zimní příprava, ale zůstáváme při zemi, protože i loňská příprava se vydařila a rozjezd v soutěži pak nebyl valný. Zkoušeli jsme i některé hráče z okolních týmů a věříme, že by někteří z nich mohli časem AFK Hronov posílit. Ambiciózním cílem pro naše mužstvo je umístění do osmého místa, ale samozřejmě bychom asi byli spokojeni, kdybychom hlavně pro příští sezonu setrvali v I. B třídě.“

TJ SOKOL LÍPA NAD ORLICÍ (11. místo, 13 bodů)

David Mondík, sekretář klubu: „Náš cíl je jasný. Chceme se co nejdříve odrazit od spodních příček a získávat body, které budou vést ke klidnému zbytku sezony.“

Jasně o postupu mluví Česká Skalice. Zbytek z čela tabulky chce zopakovat podzim

TJ BANÍK VAMBERK (12. místo, 9 bodů)

Ladislav Falta, vedoucí mužstva: „Bohužel naše cíle pro jarní část jsou jasné už z našeho postavení v tabulce. Pokusíme se pro další sezonu I. B třídu udržet.“

TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE N. L. (13. místo, 7 bodů)

Lukáš Mrkvička, trenér: „Čeká nás složité jaro, přesto budeme chtít do každého zápasu nastoupit plní odhodlání, s bojovností a touhou získat tři body. Pevně věříme, že budeme předvádět pěkný fotbal a získávat pravidelně body. Hlavním cílem pro jarní část sezony je jednoznačně záchrana v soutěži.“

TJ SOKOL MALŠOVICE (14. místo, 6 bodů)

Lukáš Zrůst, trenér: „Pro nás je cíl jasně daný! A to je záchrana v soutěži. Přizpůsobila se tomu zimní příprava, kterou jsme začali dříve i než některé krajské týmy. Uzpůsobeno bylo i počínání na přestupovém trhu. Takže doufáme, že dlouhou přípravu a nové posily zúročíme v soutěži. Do týmu přišli z Třebše Ondřej Etflaiš a Petr Majer, ze Lhoty pod Libčany Josef Teichman a z Dobřenic Robin Franc. Naopak odešli Martin Luňák a Tomáš Krejčí (oba Týniště nad Orlicí B).“