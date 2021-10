Bitvu dvou titánů nabídne v neděli fotbalový krajský přebor. Druhá hradecká Slavia vyzve od 14.30 hodin v Orlické kotlině doposud stoprocentního lídra z Nového Bydžova, na kterého ztrácí pět bodů. Oba celky pošilhávají po postupu do divize, tudíž půjde o hodně.

Stačí se podívat na skóre (NB 43:11, Slavia 37:7) a každému je jasné, že jde o jednoznačně nejlepší dva týmy letošního ročníku. Jeden se pyšní nejlepší ofenzivou soutěže, druhý má zase nejspolehlivější defenzivu.

Deník před soubojem gigantů elitní krajské soutěže oslovil kapitány obou mužstev a položil jim stejné otázky. Za Sešívané odpovídal MARTIN ŠOLC (30 let), za novobydžovský celek JAKUB TREJBAL (24 let). Oba očekávají vyrovnaný mač, ale chtějí vyhrát.

Novobydžovský kapitán Jakub Trejbal.Zdroj: Miroslav Holub

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony z pohledu svého týmu?

MŠ: Když vezmu postavení v tabulce, tak jsme si představovali ještě o něco lepší postavení. Co se týče předvedené hry a nasazení v zápasech, tak jsme spokojeni.

JT: Plný počet bodů ve dvanácti utkáních nejde hodnotit jinak než pozitivně. I když se nám třeba nedaří herně, tak jsme stejně schopní zápas zvládnout, což je důležité.

Je před vámi šlágr podzimu, chystáte se na něj nějak speciálně oproti jiným zápasům?

MŠ: Neřekl bych, že se na něj budeme chystat nějak speciálně. Máme rozbor soupeře před každým utkáním, takže myslím, že příprava bude stejná.

JT: Chystáme se na to stejně jako na jakýkoliv jiný zápas. Všechny se hrají o tři body, pro které si jdeme vždycky.

Co byste řekl na adresu soupeřova mužstva? Jakou má podle vás kvalitu?

MŠ: Jejich bilance a postavení v tabulce hovoří za vše, kvalitu určitě mají velkou.

JT: Řekl bych, že jsou na tom kombinačně dobře a jako jeden z mála týmů s námi budou chtít hrát otevřený fotbal.

Může nedělní duel hodně napovědět o dalším vývoji na špici? Nebo ho berete jen jako jeden ze třiceti?

MŠ: Tenhle zápas hodně napoví o tom, jak bude pokračovat souboj o čelo tabulky. Věřím, že ho zvládneme v náš prospěch a stáhneme bodový náskok Bydžova.

TJ: Samozřejmě může napovědět hodně, ovšem jak moc, nebo jestli vůbec, to zjistíme až v neděli.

Slávistický kapitán Martin Šolc (vpravo).Zdroj: Martin Žaloudek

Očekáváte spíše takticky vedenou bitvu, kterou budou rozhodovat maličkosti? Nebo může dojít k nějaké gólové přestřelce?

MŠ: Myslím, že to bude takticky vedená bitva. Mohli jsme se o tom přesvědčit už v poháru, kdy utkání skončilo 0:0 (hrálo se 8. září – pozn. aut.).

JT: S tím, kolik mají oba týmy vstřelených branek, může dojít k přestřelce. Spíš si ale myslím, že budou rozhodovat maličkosti.

Rozhodne se o postupu do divize mezi Novým Bydžovem a Slavií Hradec? Nebo může do boje vstoupit ještě někdo další?

MŠ: Zatím tabulka nasvědčuje tomu, že se bude rozhodovat mezi námi a Bydžovem. Třetí tým v tabulce Jaroměř má sezonu zatím pěkně rozehranou, tak uvidíme, jak se jim bude dařit v dalším průběhu soutěže.

JT: Rozhodně bych ještě zmínil Jaroměř. Ale přeci jen ještě nejsme ani v půlce soutěže a stát se může cokoliv, takže je asi brzo polemizovat o postupových bojích.

Koho v nedělním velkém šlágru sledovat: Rozhodnout mohou i šikulové Krotil a Bekera. Jsou ve formě

Slávistický štírek Daniel Krotil.Zdroj: Martin ŽaloudekKaždý hraje za jiný tým, přesto toho mají mnoho společného. Štírek královéhradecké Slavie Daniel Krotil i novobydžovský šikula Nikolas Bekera se vypracovali mezi opory svých mančaftů. Oběma je 20 let. Oba v této sezoně nastříleli už devět branek, nikdo v soutěži se netrefil víckrát. Oba jsou menšího vzrůstu, avšak vynahrazují to skvělou technikou a rychlostí. V posledních zápasech se pravidelně gólově prosazovali a jsou tedy ve formě. Bude zajímavé je sledovat i v nedělní vyhecované bitvě, zda se prosadí. Mohou to být právě oni, kdo může podzimní hit krajského přeboru rozhodnout. Novobydžovský šikula Nikolas Bekera (č. 14).Zdroj: Miroslav Holub