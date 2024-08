Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Smolík si regionální derby, které mělo opravdu velký náboj a hlavně skvělou diváckou kulisu, užíval. „Atmosféra byla fantastická. Do Železnice chodí pravidelně stovky fanoušků, ale myslím, že účast byla rekordní. Jsem rád, že jsme urvali tři body my,“ usmívá se.

A nerozklepaly se mu v 19 letech z takového šlágru kolena? „Jelikož jsme minulou sezonu hráli do posledního kola o padáka, řekl bych, že jsem celkem zocelený. To ale neznamená, že jsem nervózní nebyl, cítil jsem takovou tu zdravou, která dopomůže dobrému výkonu,“ pokračuje Smolík.

On v 72. minutě vstřelil vítěznou branku na 2:1. Jednalo se o nejdůležitější trefu jeho kariéry. „Určitě ano. Nejen proto, že jsem rozhodl úvodní utkání nové sezony a ještě ke všemu derby proti Železnici, ale hlavně to byl můj vůbec první gól, který jsem dal za áčko. Hodně jsem se načekal,“ raduje se Smolík.

„Přiznám, že si tu situaci úplně přesně nevybavuji. Vím, že mě můj spoluhráč Zugar milimetrově vyslal za obranu, já si jen zpracoval míč, zavřel jsem oči a vystřelil na přední tyč. Naštěstí to skončilo v bráně,“ popsal šťastný hrdina.

Jičín by se letos rád vyhnul záchranářským starostem, dobrý vstup do nového ročníku dává naději. „Náš cíl? To je otázka na někoho jiného. Já osobně budu rád, když se těm nervům, které jsme zažili minulou sezonu, vyhneme. Čím výš budeme, tím budu spokojenější,“ říká Smolík.

Tomu je stále pouze devatenáct let, kam tedy sahají jeho fotbalové ambice? „Do pěti let chci hrát Ligu mistrů,“ směje se. „Ne, teď vážně. Fotbal mě neuvěřitelně baví a chci se neustále zlepšovat. Kam až to dotáhnu, nedokážu říct.“

Na hřišti patří mezi rychlíky. „Trenér mi říká bezhlavý jezdec, což asi mluví za vše. Řekl bych, že od tvoření v týmu jsou zkušenější kluci s větším přehledem. Já se to snažím dohnat atletičností a běhavostí,“ přibližuje Smolík.

Sám si rád zahraje i jiné sporty. „Miluju téměř všechny. Chodím s kamarády na tenis nebo volejbal. Jsem mladý, teď mám prázdniny, tak se je snažím užít co to jde.“

Na závěr pak přiblíží i svoje studentské úspěchy. „Tento rok jsem odmaturoval na prestižním jičínském gymnáziu a úspěšně jsem se dostal na FTVS do Prahy, kam už se moc těším,“ uzavírá povídání Smolík.