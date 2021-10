Podobně jako FORTUNA:LIGA, také B skupina krajské soutěže JAKO I. B třídy hlásí zápletku. Lídr tabulky ze Dvora Králové nad Labem o víkendu v rámci programu 10. kola neustál atak svého úhlavního pronásledovatele a na půdě Železnice padl výsledkem 3:0. Domácí se tak na konkurenta v boji o vedoucí příčku bodově dotáhli a nyní si to oba rivalové na dálku rozdají o titul půlmistra soutěže. Odehrát na podzim zbývají poslední čtyři kola včetně jedné jarní předehrávky.

Železnice – Dvůr Králové nad Labem B 3:0 (3:0), branky: 5. a 39. Bucek, 8. Míka. Rozhodčí: Nožka. ŽK: 2:1. Diváci: 220. Jednoznačný šlágr kola přilákal do železnického areálu velmi pěknou návštěvu a ta viděla vynikající vstup domácích do zápasu. Už v 8. minutě vedl Sokol 2:0 a do poločasu dokázal zkoprnělému soupeři přidat ještě třetí branku. Po přestávce domácí hravě výsledek uhájili a na soupeře se v tabulce bodově dotáhli. „U rezervních týmů je složení sestavy vždy trochu loterie, nicméně u Dvora se vždy předpokládá vyspělý kombinační fotbal. Na něj jsme se připravili a snad dobře. Od našeho týmu jsem viděl solidní výkon, soupeře jsme prakticky nepustili do velké šance a díky výkonu v první půli odmítli jakoukoliv zápletku,“ těšil se po vítězném utkání kouč domácího mužstva Vladimír Blažej.

Hosté svého hrajícího trenéra Jiřího Rejla tentokrát postrádali, jelikož lepil díry v sestavě divizního A mužstva. Duel tak zhodnotil nejstarší muž na trávníku Stanislav Ježek. „Celý zápas ovlivnila první půlhodina, kdy jsme byli bez pohybu, bez sebevědomí a skoro se ptám, zda jsme v zápase vůbec byli. Dostali jsme tři branky a zcela zaslouženě soupeř vedl. Šel třem bodům naproti. Za výkon ve druhé půli alespoň odjíždíme se vztyčenou hlavou.“

Žacléř – Miletín 0:7 (0:3), branky: 8. L. Kňourek, 27. a 45. Hátle, 64. z pen., 70. a 88. Bartoníček, 78. Rubeš. Rozhodčí: Hofman. Hráno bez karet. Diváci: 70. Jednoznačný výsledek přineslo utkání na hřišti žacléřského Baníku. Klíčové momenty přišly už v 7. a 8. minutě. Podrobně je popsal ve svém hodnocení trenér domácího mužstva. „Utkání pro nás začalo dobře. V 7. minutě výhoda pokutového kopu. Bohužel jsme ho neproměnili a z následného protiútoku dostali laciný gól. Od té doby bylo na hřišti jediné mužstvo. Ještě doplním, že za disciplinárně potrestaného Volhejna musel do brány hráč, protože brankář rezervního týmu, se kterým jsme počítali, byl vyloučen v sobotním utkání rezervy,“ nastínil smolný víkend kouč Dušan Poláček.

Stará Paka – Vrchlabí B 2:4 (1:3), branky: 37. Taneček, 84. P. Novák – 26. M. Tauchman, 30. a 40. Tran, 90. Mlejnek. Rozhodčí: J. Ježek. ŽK: 5:4. Diváci: 200. Před krásnou návštěvou se hrál další souboj z čela tabulky a utkání rozhodně nenudilo. Za domácí stranu Jaroslav Bíl hráče vůbec nechválil a uznal zaslouženou porážku. Hostující Jan Zajíc v podstatě souhlasil. „Na krásném pažitu jsme podali dobrý výkon. Šancí jsme si vypracovali dost, některé proměnili, jiné ne. V 6. minutě se nám zranil brankář, kde ho skvěle nahradil levý bek z dorostu. Kluky musím pochválit.“

Nová Paka – Kopidlno 1:2 (1:1), branky: 44. Číla – 11. T. Klaban, 58. Nemčanský. Rozhodčí: Janota. ŽK: 0:2. Diváci: 70. Přímý souboj o šestou příčku v tabulce nabídl vcelku vyrovnaný fotbal a nakonec vítězství hostujícího mužstva. Hosté šli v obou poločasech brzy do vedení, soupeři se ale odpovědět podařilo pouze v prvním případě. „Špatné začátky obou poločasů rozhodly o konečném výsledku. V prvním poločase naše snaha ještě na vyrovnání stačila, ve druhé jsme neproměnili ani ty největší příležitosti. Pokud koncovku nezlepšíme, těžko se nám budou sbírat body. Soupeři gratuluji k získaným bodům,“ hodnotil dění na hřišti novopacký sekretář Václav Horák.

Kocbeře – Úpice 1:3 (0:0), branky: 47. Hulík – 57. Luštinec, 73. Kábele, 78. Vlach. Rozhodčí: Prinz. ŽK: 2:1. Diváci: 47. V třemešenském azylu se poslední tým tabulky s okresním rivalem dlouho držel a po přestávce šel dokonce brzy do vedení. Hosty ale jakoby inkasovaná branka probudila, od té doby byli lepším týmem a v závěrečné čtvrthodině skóre dokonale otočili. „V prvním poločase jsme předvedli solidní výkon. Jenže bez gólového vyjádření a navíc jsme přišli o dva hráče vinou zranění. Po přestávce jsme se sice dostali do vedení, ale netaktickým počínáním o něj přišli a nakonec i o všechny body. Soupeři gratulujeme k výhře. Velice dobrý výkon podali rozhodčí,“ okomentoval okresní derby s pokorou sobě vlastní kocbeřský kouč Vítězslav Šolc.

Kobylice – Skřivany 2:4 (0:2), branky: 60. T. Havlíček, 75. T. Němec – 9. a 18. Vysuček, 49. Škaloud, 90. Žalman z pen. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 3:3. Diváci: 110. Tabulkoví sousedé se potkali na hřišti Spartaku Kobylice a lépe duel vyšel fotbalistům ze Skřivan. Ti v utkání vedli rozdílem tří branek a přesto, že se soupeř do zápasu vrátil, výhru už hosté uhájili. „Po chybách soupeře jsme se v první půli dostali zaslouženě do vedení 2:0 a brzy po pauze se nám podařilo po výborně sehraném brejku zvýšit. Nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli mít problém se ziskem tří bodů. Domácí se však zlepšili a my jsme je nedůrazem při standardkách dostali zpět do hry. Hodně potřebné tři body po sérii proher jsme nakonec vybojovali,“ ulevil si po konečném hvizdu trenér Skřivan Jiří Suchánek.

Jičín B – Dolní Kalná 5:2 (2:0), branky: 32. a 89. Zitka, 44. V. Matějka, 65. T. Klaban, 80. Kubíček – 58. a 67. T. Hampl. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 2:1. Diváci: 80. V Jičíně se hrál důležitý souboj dvou mužstev z dolních pater tabulky a po zásluze jej vyhrála domácí rezerva, která byla před oběma brankami důraznější. „Úvodních dvacet minut jsme ovládli, ovšem branku nevstřelili, naopak dvě rozhodně ne gólové střely domácích znamenaly vedení 2:0. Druhá půle byla vcelku vyrovnaná, rozdíl byl však ve fotbalové kvalitě a touze vyhrát. Zatímco nám spousta míčů odskakovala, byli jsme nepřesní a nešly nám standardky, soupeř byl na míči lepší, v útočné fázi dravější a zaslouženě vyhrál,“ komentoval dění na hřišti hostující Tomáš Navrátil, jenž se uznale vyjádřil k výkonu svého vrstevníka Oldřicha Velicha, jenž s velkým přehledem odřídil defenzívu soupeře.