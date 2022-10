Přesně v polovině z dosavadních deseti zápasů největší favorit krajského přeboru zaváhal. Fotbalisté hradecké Slavie zatím rozhodně neplní úlohu největšího a žhavého adepta na postup do divize. Ba naopak, Sešívaným se po třetině soutěže začíná vzdalovat čelo tabulky. Vždyť na první místo ztrácejí už osm bodů.

O víkendu nedokázali uspět na půdě Jičína, týmu ze spodku tabulky, kde prohráli 1:2, navíc ani nedokázali proměnit pokutový kop.

Slavia: Dostáváme hloupé a laciné góly

„Dostali jsme tvrdou lekci z produktivity. Udělali jsme dvě hrubé chyby a domácí je potrestali. Do přestávky se nám podařilo snížit, ale vyrovnat jsme už nedokázali, protože celý druhý poločas byl rozkouskován, tempo hry zcela opadlo a my jsme se trápili až do konce. Doplácíme na neproměňování vyložených šancí a inkasujeme hloupé a laciné góly,“ uvedl Václav Pišta, asistent trenéra mužstva z krajské metropole.

Když už byla řeč o špici tabulky, tak tam je teď pořádně horko. Posuďte sami. Vedoucí Solnice má 26 bodů, o dva body zpět je trio Chlumec B, Rychnov a Jaroměř. A právě v dalším kole dojde na další velký šlágr, v němž lídr přivítá v neděli dopoledne v okresním a sousedském derby nedaleký Rychnov.

NEJLEPŠÍ KANONÝŘI

12 – Pečenka (Hořice v P.)

9 – Hartman (Chlumec B)

Počtýnský (Rychnov)

8 – Motl (Solnice)

Z tria pronásledovatelů si nejvýraznější výhru připsal právě Rychnov, jenž doma přehrál 3:0 Vysokou, i když dva góly přidal až v závěrečné dvacetiminutovce.

„Náš růžový sen nadále pokračuje. 24 bodů je pro nás naprosto crazy! Před rokem jsme v 10. kole slavili první výhru a měli bodů 7! Skvěle jsme se naladili na příští kolo, kdy jedeme setnout lídra,“ hlásí nadšeně Václav Brůžek, předseda Spartaku.

Jaroměř díky dvěma proměněným penaltám Votrubce udolala neoblíbené Týniště 2:1 a chlumecké rezervě stačil k nejtěsnější výhře 1:0 s Třebší gól Staňka již ze 7. minuty utkání.

První Solnice neudržela v Červeném Kostelci poločasové vedení 1:0 a dvacet minut před koncem inkasovala. V rozstřelu alespoň vybojovala druhý bod.

Kanonáda v duelu chudých i zajímavé otočky

V 10. kole zaujaly ještě obrat Hořic z poločasových 1:2 na konečných 4:2 proti Vrchlabí a jasné vítězství do té doby tápajících Libčan (5:0) v duelu celků z úplného chvostu přeboru na půdě Kostelce nad Orlicí.

Konala se ještě jedna otočka. Police v Dobrušce od 17. minuty prohrávala, ale pak si vzal slovo hostující kapitán Kudláček a trefami ve 44. a 74. minutě rozhodl o tříbodovém exportu.