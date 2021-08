Pouze dva celky dokázaly narušit suverenitu hostujících mužstev v programu prvního kola Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. To když si Nová Paka vyšlápla na favorizovanou Sobotku (2:1) a Jaroměř v souboji dvou účastníků krajského přeboru přehrála Hořice 4:0.

Jinak měli úterní a středeční pohárové duely pevně v rukou favorizované týmy. I když pozor! Taková Slavia Hradec Králové odvrátila vypadnutí na hřišti Javornice v hodině dvanácté a nakonec postoupila až po penaltovém rozstřelu. Stejnou kliku měli také fotbalisté Rychnova nad Kněžnou a Kobylic.

Nová Paka – Sobotka 2:1 (0:1), branky: 71. Machát, 79. Janouch z pen. - 12. Rejman. Rozhodčí: M. Říha. ŽK: 1:3. Diváci: 50. Účastník I. A třídy na půdě outsidera i bez řady hráčů A mužstva vyhrál první poločas a ani v tom druhém to dlouho nevypadalo na nějakou zápletku. Jenže domácí stupňovali tempo, byli lepším týmem a dvacet minut před koncem zaslouženě vyrovnal Machát. Chvíli na to proměnil pokutový kop Janouch a vedení 2:1 už si domácí vzít nenechali.

Roman Fictum, vedoucí mužstva FC Vrchlabí: V první půli nám ještě vázla kombinace a soupeř dobře presoval. Po vstřelení další branky na začátku druhého poločasu se nám začalo dařit a vytvořené brankové příležitosti jsme začali proměňovat jednu po druhé. Musím hráče pochválit, že rozhodnuté utkání nevypustili a dohráli ho v dobrém tempu až do konce.

Roudnice – Libčany 1:2 (1:0), branky: 7. J. Tomeš – 54. Hofman, 80. Rompotl. Rozhodčí: Fryš. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Před týdnem si fotblisté Libčan vychutnali první kolo MOL Cupu a nad soupeřem z ČFL vyhráli první poločas. Po pauze už favorit splnil roli, skóre otočil a dle očekávání postoupil. Nyní si obhájce trofeje vyzkoušel opačnou roli. V roli jasného favorita v Roudnici po první půli ztrácel, ve druhém poločase ale stav obrátil a může se těšit na účast v dalším kole.

Malšovice – Vrchlabí 0:9 (0:1), branky: 15. a 47. D. Zdržálek, 54. Žďárský, 60., 66. a 90. V. Novotný, 69. Z. Tauchman, 81. M. Hawel, 86. Štefan. Rozhodčí: Trejbal. Hráno bez karet. Diváci: 18. Kanonáda kola. Účastník I. B třídy v prvním poločase s jasným favoritem držel krok a ztrácel na něj jediný gól. Po přestávce ale hosté roztočili střelecký kolotoč a nechyblo málo, aby v utkání docílili dvojciferného počtu branek. Kde že je střelecké trápení horalů z úvodu sezony v přeboru?!

Lokomotiva Hradec Králové – Černilov 1:7 (0:3), branky: 85. Jurnečka – 12. Markovič, 13. Šmied, 41. a 54. Vydarený, 53. T. Matoušek, 73. Etflajš, 79. Svatoň. Rozhodčí: Šnajdr. Hráno bez karet. Diváci: 73. A další vysoká porážka domácího celku. Zde nutno dodat, že méně očekávaná. Fotbalisté hradecké Lokomotivy proti Černilovu demonstrovali, jak moc je jejich hra závislá na dvojici futsalových reprezentantů Pavla a Davida Drozdových. Čestný úspěch domácího mužstva padl až za hrozivého stavu 0:7.

Miletín – Jičín 0:3 (0:1), branky: 17. J. Nálevka, 73. V. Matějka, 89. J. Matějka. Rozhodčí: Lukes. Hráno bez karet. Diváci: 120. V okresním derby nastoupila obě mužstva ve slepených sestavách, přesto se bylo na co dívat. Hosté ke třem brankám přidali tři nastřelená břevna, kdyby v poslední minutě do stejného místa nemířil domácí matador Kulhánek, mohlo to být v Miletíně klidně i větší drama. Takhle se v závěru prosadili střídající Matějkové a do dalšího kola jde s přehledem Jičín.

Jaroměř – Hořice 4:0 (2:0), branky: 36. a 43. Kocourek, 50. Miloš Exnar, 63. Votrubec. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 1:0. Diváci: 50. Jeden z mála přímých soubojů dvou účastníků krajského přeboru dopadl hladce pro Jaroměř. O postupujícím zde bylo rozhodnuto krátce po zahájení druhého poločasu.

Smiřice – Česká Skalice 0:3 (0:1), branky: 7. Hanel, 71. M. Panenka, 73. M. Diviš. Rozhodčí: Prinz. ŽK: 1:1. Diváci: 60. Podobný průběh utkání jako v Miletíně. Také ve Smiřicích uspěl favorit, také v tomto utkání ale o postupu hosté rozhodli až v závěrečné dvacetiminutovce.

Miloš Exnar, trenér Jaroměře: Po těžké nedělní bitvě na hradecké Slavii jsme si dnes fotbali užívali. Potěšilo mě mnoho pohledných akcí. Je jen škoda, že jsme nevstřelili větší počet gólů.

Kunčice – Červený Kostelec 3:5 (2:3), branky: 17., 27. a 89. D. Novák – 20. a 82. J. Hundák, 27. Malina, 29. Srkal, 70. J. Škoda. Rozhodčí: Kánská. ŽK: 1:0. Diváci: 80. David Novák versus Červený Kostelec. I tak se dá nazvat duel hraný v Kunčicích. Domácí borec soupeři nasázel hattrick, nikdo ze spoluhráčů se ale střelecky nepřidal, proto to stačilo pouze na porážku 3:5.

Velké Poříčí – Police nad Metují 3:5 (2:3), branky: 12. Hanzl, 18. vlastní (Kollert), 64. Výborný – 5. a 49. Švorčík, 9. Gavelek, 27. a 56. J. Matějka. Rozhodčí: Turek. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Stejný výsledek jako v Kunčicích se zrodil ve Velkém Poříčí a také zde se jednalo o divácky atraktivní partii. Na úvodní dvě rychlé branky ještě domácí stihli odpovědět, pak ale favorit přidal další tři trefy a o postupujícím do dalšího kola bylo rozhodnuto.

Dobruška – Vysoká nad Labem 0:1 (0:1), branka: 13. A. Bláha. Rozhodčí: Kalaš. Hráno bez karet. Diváci: 55. A druhý souboj dvou účastníků přeboru. Vyrovnanou partii mužstev, která v létě posilovala, rozhodla jediná branka z kopačky Bláhy. V zápase se potkali tři zkušení hráči, kteří ještě loni působili v divizním Dvoře Králové nad Labem. Na straně domácí Karal s Dvořákem, u hostů po utkání veselejší Ujec.

Broumov – Třebeš 0:1 (0:1), branka: 25. Palma. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 1:0. Diváci: 150. Také v Broumově rozhodl o postupujícím jediný gól. Vsítil jej ve 25. minutě Palma.

Tomáš Krunčík, trenér Javornice: S vynikajícím soupeřem jsme odehráli naprosto parádní a divácky velmi atraktivní utkání. Herní převahu hostů jsme eliminovali nesmírnou bojovností a nasazením. Díky tomu jsme vedli až do samotného konce utkání. I přes vypadnutí po penaltách jsme opět přidali výsledkově skvělý záznam do javornické fotbalové kroniky. Nedělní hradecký průšvih kluci odčinili s plnou parádou, tohle bylo jedno z utkání, na které se nezapomíná. A já za to klukům moc děkuji! Gratulace postupujícím.

Týniště nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí 0:2 (0:1), branky: 39. Plocek, 68. O. Kotyza. Rozhodčí: M. Filip. ŽK: 2:2. Diváci: 140. Zatímco v krajském přeboru letos Kostelečtí nezískali ani bod, pohárový duel jim vyšel. Do vedení se v Týništi dostali krátce před poločasovou přestávkou a vítězství pojistil v 68. minutě Kotyza.

Třebechovice pod Orebem – Nový Bydžov 0:2 (0:2), branky: 24. Mokošín z pen., 45. Bekera. Rozhodčí: M. Martínek. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Bydžovští byli na hřišti Třebechovic jasným favoritem a svoji roli potvrzovali už v prvním poločase. První gól vsítili z pokutového kopu, druhým pak snaživého soupeře omráčili krátce před odchodem do šaten. Po pauze už se dalších gólů diváci nedočkali.

Nové Město nad Metují – Rychnov nad Kněžnou 2:2 (0:2), penalty 3:5, branky: 54. P. Zákravský, 77. Ťokan – 13. Laštovic, 41. Effenberk. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Rychnovští v mistrovském ročníku ještě neskórovali, v poháru se ale dokázali trefit dvakrát už v prvním poločase. Jenže na vítězství v normální hrací době to nestačilo. Účastník I. A třídy dokázal po pauze vyrovnat a o postupu favorita rozhodl až lépe zvládnutý penaltový rozstřel.

Javornice – Slavia Hradec Králové 3:3 (1:0), penalty 3:5, branky: 17. Hovorka, 66. F. Dvořák, 68. A. Krejčí – 51. Zbořil, 77. J. Havrda, 90. (+3) Šejvl. Rozhodčí: Dušek. ŽK: 2:3. Diváci: 210. Největší drama úvodního kola sledovala nejvyšší středeční návštěva. Účastník I. B třídy vedl nad velkým favoritem krajského přeboru ještě čtvrt hodiny před koncem rozdílem dvou branek a ve finiši bránil vedení 3:2. Až ve třetí minutě nastavení ale blamáž odvrátil slávistický zachránce Šejvl a v penaltovém rozstřelu už hosté prokázali pevnější nervy.

Kosičky – Kobylice 5:5 (3:3), penalty 6:7, branky: 1. Martin Stránský, 14. a 90. Žaloudek, 27. Dašek, 82. Milan Stránský – 2. a 37. M. Novák, 4. a 78. Rašín, 51. T. Havlíček. Rozhodčí: Hofman. Hráno bez karet. Diváci: 40. Vůbec největší show v prvním kole předvedli trochu kuriózně dva účastníci I. B třídy. Jak skvělý zápas bude k vidění, to napověděly už úvodní čtyři minuty, během nichž padly tři (!) branky. Poločas v Kosičkách skončil 3:3 a rozhodnuto nebylo až deset minut před koncem, kdy přitom hosté vedli už rozdílem dvou branek. Soupeř totiž trefami v 82. a 90. minutě vyrovnal a aby toho nebylo málo, protáhl se takřka do tmy i dlouhotrvající penaltový rozstřel. Reklama na Pohár hejtmana tak i s pokutovýmu kopy nabídla dohromady 23 branek!

Dvojice 2. kola Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje (hrací den středa 8. září): Nový Bydžov - Slavia Hradec Králové, Třebeš - Police nad Metují, Vrchlabí - Jičín, Jaroměř - Libčany, Nová Paka (I. B třída) - Červený Kostelec, Černilov - Kostelec nad Orlicí, Vysoká nad Labem - Rychnov nad Kněžnou, Kobylice (I. B třída) - Česká Skalice (I. A třída).