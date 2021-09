Co ukázalo sedmé dějství krajské soutěže JAKO I. B třídy skupiny A? Tak především fakt, že boj o vedoucí pozice bude v letošní sezoně pořádně divoký. Rezerva Dvora Králové nad Labem nadále vítězí, v závěsu je ve formě hrající celek Železnice a po dvou zakolísáních se na vítěznou vlnu vrátil i nováček ze Staré Paky.

Na dně tabulky naopak dál zůstává trio Jičín B, Dolní Kalná a Kocbeře, u těchto mužstev bude zajímavé sledovat, kdo se z problémů dokáže ještě do konce podzimu vyhrabat.

Miletín – Dvůr Králové nad Labem B 3:5 (0:4), branky: 66. J. Hátle, 68. Bartoníček, 89. Vr. Hak – 7., 14., 24. a 38. M. Otradovský, 50. V. Zlámal. Rozhodčí: P. Průcha. ŽK: 1:2. Diváci: 55. Ve šlágru kola se potkala dvě mužstva z horní poloviny tabulky a v Miletíně se jednalo o prestižní derby dvou velmi dobrých známých. Domácí zahájili duel velkou gólovou příležitostí, tu ale neproměnili a naopak soupeř tvrdě trestal. Martin Otradovský už za poločas stihl čtyřikrát skórovat a nasměroval svůj tým za vítězstvím. Pátou branku brzy po pauze přidal Zlámal a ačkoliv se domácí střelecky zvedli, vyrovnat už v nervózním závěru nedokázali. „Utkání výrazně ovlivnila sedmá minuta, kdy domácí nejprve po naší hrubce neproměnili tutovku a my hned z protiútoku skórovali. V dalším průběhu první půle jsme dali gól snad z každé šance. Ve druhé půli jsme rychle zvýšili na 5:0 a vypadalo to, že si v pohodě dokráčíme pro jasné vítězství. Poté jsme však nepochopitelně přestali hrát svůj fotbal, domácí to nevzdali a málem se dostali na dostřel,“ popsal dění na trávníku hostující kouč Jiří Rejl.

Jičín B – Železnice 1:3 (0:1), branky: 84. Fidrich – 37. Barták, 54. A. Starý, 73. Míka. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Také na druhý tým tabulky čekalo prestižní okresní derby a fotbalisté Železnice jej v Jičíně hravě zvládli. Soupeři dovolili skórovat až za rozhodnutého stavu a dál tak mohou prohánět lídra ze Dvora. „S favoritem jsme dokázali držet krok díky kvalitní organizaci obranného bloku, v první půli nám ovšem chyběla kvalita v přechodu do útoku a neměli jsme proto žádné nebezpečné akce. Po pauze jsme se chtěli zlepšit a otočit vývoj utkání. Dvě výstavní branky nám však srazily hřebínek, a i když jsme snížili, utkání se jen dohrávalo,“ smutnil po dobře odehraném zápase trenér poražených Petr Beneš.

Dolní Kalná – Stará Paka 2:5 (2:4), branky: 4. M. Stránský, 14. J. Jiřička z pen. – 19., 29. a 34. M. Luňák, 42. a 63. Wojcik. Rozhodčí: Hlavsa. Hráni bez karet. Diváci: 120. Duel hraný Pod kaštany měl jasného favorita v nováčkovi soutěže, ale domácí zachytili vstup do utkání lépe a po čtvrthodině hry vedli už dvoubrankovým rozdílem. Hosty ale hrůzostrašný start nezamával, hattrickem během pouhých patnácti minut obrátil stav na jejich stranu Marek Luňák a další dvě trefy přidal aktuálně nejlepší střelec soutěže Dan Wojcik. „Po skvělém úvodu nás srazily do kolen chyby brankáře a soupeř během čtvrthodinky hravě otočil výsledek. Snažili jsme se, bojovali, ale byla na nás deka, ze které jsme se již za celé utkání nedostali. Měli jsme několik šancí na zdramatizování výsledku, ale ani ty nejvyloženější nevyužili. Soupeř byl fotbalovější a vyhrál zaslouženě,“ zhodnotil střetnutí z domácí strany sekretář klubu Tomáš Navrátil.

Vrchlabí B – Skřivany 5:1 (2:1), branky: 21. Matěják, 26. P. Kraus, 64. M. Tauchman, 81. D. Navrátil, 90. Tran – 34. vlastní (Mejsnar). Rozhodčí: M. Říha. ŽK: 1:2. Diváci: 63. Ve Vrchlabí šlo o jednoznačnou záležitost domácího celku, v jehož dresu si prosadilo pět střelců. „Dohnala nás personální krize. V závěru prvního poločasu jsme ještě snížením vykřesali jiskřičku naděje. Druhou půlku jsme začali dobře a vypracovali si i několik šancí ke skórování. Po druhém nuceném střídání pro zranění jsme už neměli kvalitu a v závěru ani síly uhrát lepší výsledek,“ prozradil jeden z důvodů porážky hostující trenér Jiří Suchánek.

Kocbeře – Nová Paka 1:3 (1:2), branky: 42. P. Matějka – 13. Jisl, 19. Bláha, 85. Číla. Rozhodčí: Mykytynets. ŽK: 4:1. Diváci: 80. Fotbalisté Nové Paky zajížděli pro další mistrovské body na hřiště Bílé Třemešné, kde našel azyl celek Kocbeří. Tomu se na podzim vůbec nedaří a vedle stále nových absencí sbírá také jednu porážku za druhou. Vyzrát dokázal pouze na tým Staré Paky, ta Nová už si s ním ale poradila. Přitom výsledek byl otevřený do úplného konce zápasu, až v 85. minutě favorita uklidnila trefa Číly. „Hosté byli úspěšnější v osobních soubojích a musím uznat, že i fotbalovější. V naší situaci, kdy nám chybí osm lidí, se budou body získávat těžko, ale musíme se s touto situací poprat,“ pronesl k utkání domácí trenér Vítězslav Šolc.

Úpice – Žacléř 2:0 (0:0), branky: 49. M. Kejzlar z pen., 81. P. Luštinec. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 1:1. Diváci: 85. Oba soupeři šli do podkrkonošského derby v dobré náladě, kterou jim pomohly vytvořit výhry z minulých zápasů. A i tentokrát usilovaly o tříbodový zisk obě strany, štěstí se ale ve druhém poločase usmálo na přece jen kvalitněji působící Spartu. „Celý zápas jsme měli pod kontrolou a dovedli ho do vítězného konce. V prvním poločase to bylo spíše dobývání hostující branky a až po poločasových změnách se nám podařilo vsítit rozhodující branky,“ radoval se po utkání úpický lodivod Radek Kaplan.

Kopidlno – Kobylice 6:2 (3:0), branky: 22. L. Komárek, 24. Schlesinger, 28., 46. a 54. z pen. Poutník, 51. Valnoha – 49. a 66. Ouzký. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 2:2. Diváci: 180. Fotbalisté Kopidlna před týdnem utrpěli vysokou porážku na hřišti dvorské rezervy, před soubojem se Spartakem Kobylice je ale nijak z tempa nevyvedla. Doma tým opět ukázal sílu a snaživého soka suverénně přejel, O vítězi zápasu nebylo pochyb ani v jednom okamžiku. „Celý tým šel hladově za vítězstvím. Hosté měli velkou šanci za stavu 0:0, kterou Káča zlikvidoval, pak už prakticky hrozili jen ze standardních situací, kde byla jejich výšková a fyzická převaha markantní. My jsme se tak snažili využívat naše přednosti a konečný výsledek pak odpovídá obrazu celého zápasu, popsal dění na hřišti vedoucí domácího mužstva Vladimír Hnát.