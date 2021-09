Nová Paka – Úpice 1:1 (0:0), penalty 6:7, branky: 49. J. Kuchta – 68. Vlach. Rozhodčí: Ikizgül. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Na hřišti Nové Paky se potkali dva soupeři, od kterých se před sezonou čekal atak nejvyšších pozic. Oběma ale utekl podzimní start a usadili se v klidném středu tabulky. Vzájemný souboj mnoho krásy nepobral a po zasloužené remíze se z bonusového bodu radovali hosté. „Další bodová ztráta z domácího zápasu. Hosté poctivě bránili a jednu ze dvou větších šancí proměnili. My jsme opět několik jasných příležitostí zahodili a nakonec nám nevyšel ani penaltový rozstřel,“ láteřil po utkání sekretář domácího oddílu Václav Horák.

Miletín – Kobylice 3:0 (1:0), branky: 20. Kulina, 68. Vr. Hak, 87. Vondrouš. Rozhodčí: P. Dorotík. ŽK: 3:1. ČK: 0:1 (69. Dařbujan). Diváci: 60. Vcelku jasnou výhrou favorita skončil duel v útulném prostředí miletínského stadionu. Domácí šli od začátku za třemi body a dění na hřišti podrobně zhodnotil vedoucí miletínského mužstva Antonín Kraus: „Ve 20. minutě jsme šli po pěkné akci do vedení. Škoda jen, že další šance v první půli zůstaly nevyužité, o výsledku mohlo být rozhodnuto dříve. Po hodině hry se nám podařilo přidat druhou branku, soupeř paradoxně ožil, až když hrál bez vyloučeného hráče. My jsme však přidali třetí branku a pojistili si tři body.“

Stará Paka – Kopidlno 5:1 (4:0), branky: 11. a 30. M. Luňák, 19. Wojcik, 37. z pen. a 80. J. Taneček – 57. T. Klaban. Rozhodčí: J. Hanuš. ŽK: 3:3. Diváci: 75. Zápasy nováčka soutěže baví. V duelech Staré Paky padá hromada branek a nejinak tomu bylo v duelu s Kopidlnem. Domácí už za první poločas nesypali soupeři čtyři banány, po pauze už si ale střelecké náboje šetřili na další zápasy. „V prvním poločase to byla smršť v podání našeho mužstva. Dařilo se téměř vše a gólový rozdíl mohl být i vyšší. Tým z Kopidlna ale bojoval i po přestávce a zápas se vyrovnal, což se odrazilo i ve výsledku,“ okomentoval dění na hřišti domácí Jaroslav Bíl.

Dvůr Králové nad Labem B – Vrchlabí B 2:1 (1:0), branky: 15. a 85. z pen. M. Otradovský – 65. S. Mlejnek ml. Rozhodčí: Nožka. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Souboj podkrkonošských rezerv nabídl vyrovnanou partii, ve které domácí přerušili sérii střeleckých galapředstavení, v nichž za pět kol nasázeli soupeřům dohromady 25 branek. Sice šli i tentokrát brzy do vedení, dobře hrající hosté ale v 65. minutě vyrovnali a už už usilovali o bodový zisk. Pět minut před koncem ale domácí z penalty skórovali podruhé a stav 2:1 už se nezměnil. „V prvním poločase jsme měli hru pod kontrolou a zaslouženě vedli 1:0. Po přestávce jsme začali hrát profesorský fotbal a byla z toho holomajzna - k tomu chyba a 1:1. To nás probralo, přišel tlak, penalta a nakonec body zaslouženě zůstaly doma,“ komentoval derby při absenci kouče Rejla domácí matador Stanislav Ježek.

Lídři nezaváhali, na čele nic nového. Tak zní hlavní zpráva z osmého kola krajské soutěže JAKO I. B třídy, skupiny A. Tři body doma získal vedoucí kvartet. První rezerva Dvora Králové nad Labem se na body natrápila podobně jako druhá Železnice (shodné výhry 2:1), to třetí Stará Paka (5:1) a čtvrtý Miletín (3:0) si počínaly suverénněji.

