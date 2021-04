V okresním městě mají fotbalisté ideální podmínky, když zde vyrostlo nové zázemí. Nechybí dvě hřiště, dvojka je navíc s umělou trávou. Jaká je klubová filozofie? Co v Jičíně dělají pro fanoušky? Na otázky odpovídal člen výboru jičínského klubu Jiří Klaban.

SK Jičín

Kdy byl váš klub založen a můžete stručně představit jeho historii a největší úspěchy?

Počátky sportovního klubu v Jičíně se datují již od roku 1898, kdy se několik nadšených vysokoškoláků rozhodlo založit fotbalový kroužek. Jelikož to byl poprvé v historii fotbal organizovaný, považujeme toto datum za počátek historie kopané v Jičíně. Navazovaly se sportovní styky s ostatními kluby, jako byly Hradec Králové, Mladá Boleslav, Kolín, Dvůr Králové a Nový Bydžov. V letech 1907 - 1911 měl již Jičín své jméno ve sportovním světě, které potvrdil nejlépe v r.1910 zápasem s SK Slávií Praha (mistr koruny české), po výsledku 2:2, když ještě v poločase vedl 2:0. Zájezd do Jičína tehdy organizoval a vedl populární rozhlasový reportér Laufer, tehdejší sekretář Slávie. Všechny zápasy se tehdy hrály na vojenském cvičišti za nemocnicí, práce byly dokončeny počátkem roku 1913. Mnozí i mladší příznivci jičínského fotbalu si jistě pamatují škvárové hřiště pod Čeřovkou. V roce 1917 byl SK Jičín přijat v Hradci Králové do fotbalového svazu. V poválečných letech procházel SK Jičín úpadkem. Od 60. let se mužstvo pohybovalo na úrovni krajských soutěží. Počátkem 80. let dolehla na klub fotbalová krize, ale sezona 1988 - 89 byla jednou z nejúspěšnějších v novodobé historii. V dalších letech se mužstvo pohybovalo mezi I. A třídou a oblastním přeborem. V roce 1999 došlo k úplnému osamostatnění SK Jičín - fotbal. Po roce 2000 se mužstvo střídavě pohybuje mezi I. A třídou a KP, začínají se výrazně prosazovat mládežnická mužstva. V roce 2008 proběhly oslavy 110 let fotbalu v Jičíně. V sezoně 2009-10 mužstvo slaví po 66 letech postup do divize, což lze považovat v dospělé kategorii za největší úspěch v novodobé historii klubu. V mládežnické kategorii je největším úspěchem rovněž účast v divizi, kterou v roce 2009 - 10 hráli naši dorostenci. Po roce 2011 se A-mužstvo pravidelně umísťuje v krajském přeboru v první „pětce“, v posledních letech i níže, fotbalisté se dočkali nadstandardního fotbalového zázemí. Pravidelně slaví úspěchy i naše mládežnická mužstva.

Kdo je vaším nejslavnějším odchovancem či odchovanci? A kteří známí hráči oblékali dres vašeho klubu?

V daleké minulosti musíme začít Láďou Brzákem (r. 42), který narukoval na vojnu do juniorky Dukly Praha. Tam poznal výborné trenéry Musila a Vejvodu. Zahrál si s Adamcem, Knebortem, poznal Masopusta i Pluskala. Následně putoval do Košic, kde pravidelně hrál v celostátní 2. lize. Za jednoho z největších jičínských fotbalových talentů byl považován Josef Kovařík (r.45). Po vojně v Dukle ho získala prvoligová Bohemians ČKD Praha (r.1960.) Zakopal si ligu a v závěru kariéry odešel do VTŽ Chomutov (II. liga). Podobným talentem byl i Jarda Chramosta (r.44). Ten se po vojně v Dukle Žatec vrátil do Jičína, ale jeho talent neunikl lanařům z Mladé Boleslavi, odkud přestoupil do Turnova, kde hrál III. ligu. S městem v srdci Českého ráje je spojeno několik fotbalových let (1990-93) i jméno Romana Mikoláška (r.65). Ten si v Turnově zakopal dokonce II. ligu. Později působil jako úspěšný trenér, v současnosti je členem výboru SK Jičín. Z mladších jičínských odchovanců jmenujme ještě Tomáše Matějku (r.87), který jako dorostenec přestoupil do AC Sparty Praha, se kterou získal dvakrát titul mistra ČR staršího dorostu. V mužské kategorii přestoupil do Sparty Krč, kde kopal II. ligu. Zahrál si ještě stejnou soutěž ve Vlašimi a Viktorce Žižkov. V současné době působí ve vedoucím celku ČFL SK Zápy.

Náš klub vychoval několik mládežnických hráčů, kteří následně aktivně působili v ligových družstvech v mládežnickém věku. Do kategorie dospělých se tato kvalita již neprojevila a za ligový tým žádný náš hráč nehrál.

Jaká je vaše klubová filozofie?

Jednoznačně vše vychází z práce s mládeží, ta má absolutní prioritu. Snažíme se vše stavět na vlastních odchovancích, protože i fotbal na úrovni krajských soutěží nestojí malé peníze a kupovat hotové hráče nepovažujeme za potřebné, vyplatí se čas, práci a prostředky investovat do vlastních odchovanců.

Kolik v současnosti máte fotbalistů v mládežnických týmech? Jak se snažíte děti přilákat, pracovat s nimi a udržet je i nadále u fotbalu zejména v dorostenecké kategorii?

V současné době máme v mládežnických mužstvech 130 hráčů, od školičky po dorost. Pořádáme každý rok turnaj Základních škol. Průběžně probíhají nábory do mládežnických mužstev. Nabízíme vedení kvalifikovanými trenéry, nadstandardní zázemí a podmínky. Přilákat a udržet hráče je těžké, ty mladší ještě poslechnou rozhodnutí rodičů, ti starší v dorosteneckém věku často dají přednost jiným „lákadlům“ doby – počítače, diskotéky, restaurace. Nechce se jim 3 x týdně trénovat a případně se posunout do vyšších soutěží. Navíc je v Jičíně množství dalších sportovních odvětví (florbal, házená, hokej, atletika, košíková), které rovněž lákají mládež do svých řad. Co udělá s mládeží, ale i dospělými sportovci téměř rok bez sportu díky proticovidovým opatřením, to raději nebudeme ani domýšlet!

Máte i plány v rozvoji fotbalového areálu, nebo co už jste ve svém zázemí vylepšili?

Protože jsme v nájemním vztahu, můžeme změnit jenom to, co pronajímatel povolí, nebo změní. Nedávno přibyla světelná tabule u hřiště s umělou trávou, chtěli bychom zlepšit a rozšířit místa k sezení kolem tohoto hřiště a vytvořit důstojné zázemí pro kameramana.

Co děláte pro své fanoušky?

Není žádným tajemstvím, že fotbal v Jičíně netáhne a každá návštěva nad 100 diváků je úspěch. Vzhledem k tomu, že jsme v nájmu, moc změn na stadionu udělat nemůžeme. Na pěší zóně a na vstupu na stadion máme vývěsní skříňky, kde pravidelně zveřejňuje referáty z odehraných zápasů. Na několika místech ve městě umísťujeme plakáty na mistrovská utkání. Naše webové stránky jsou po každém fotbalovém utkání aktualizována o referát z daného utkání.

Vaše cíle v krajském přeboru?

Cíle jsou stále stejné. Zapracovávat naše odchovance a stabilizovat týmy mužů, aby byli konkurenceschopní. Po odchodech velkého množství kvalitních fotbalistů do okolních klubů je cílem doplnit tým o hráče, kteří budou rádi nosit jičínský dres. Fotbal nás musí bavit a výsledky přijdou. V zásadě jsem letos proti dohrání soutěže jen kvůli postupu či sestupu.