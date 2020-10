Výhru ve šlágru vystřelil Polici Klapkovský

Zajímavé utkání se hrálo v Polici nad Metují, kde domácí Spartak hostil mladý tým Jičína. Hosté svoji kůži rozhodně nedali zadarmo, ale přesto si z Náchodska neodvážejí ani jeden bod. Výhru domácím totiž v 63. minutě vystřelil z penalty Klapkovský. „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání s minimem šancí, což se také potvrdilo. My jsme vytěžili jednu branku a udrželi čisté konto, což nás těší,“ uvedl asistent trenéra Police Lukáš Lorenc.

Derby pro favorizovaný Bydžov

Nový Bydžov hostil na domácím hřišti v derby rezervu Chlumce. Dalo se očekávat zajímavé utkání, což se také potvrdilo. Bydžov v něm nakonec zvítězili 3:2. Za domácí se trefili Blažek, Jilemnický a Holec, za hosty se dvakrát prosadil kanonýr Jan Labík.

„Moji hoši dřou, bojují, ale herně to stále není ono. Po obdržené první brance jsme během minuty zázračně otočili stav. Když jsme ve druhé půli dali na 3:1, vypadalo to, že je zápas náš. Labík však snížil a nastalo drama. Chlumec nám zle zatápěl, dal tři tyče, my měli šance po brejcích. Byly to nervy, měli jsme obrovské štěstí,“ hodnotil utkání trenér Nového Bydžova Petr Průcha.

Hořice doma přehrály nebezpečný Černilov

Důležitou výhru na domácím hřišti si připsaly Hořice. Na Gothardě přehrály Černilov 3:1. Všechny branky padly ve druhém poločase. Tu vítěznou vstřelil v 60. minutě krásnou střelou zpoza vápna Nečesaný. Pojistku přidal hlavou Dominik Palm. „Věděli jsme, že nás čeká těžký a důležitý zápas. První poločas byl vyrovnaný a bez větších šancí. V druhém jsme byli lepší a hladovější po výhře,“ řekl spokojený vedoucí mužstva hořické Jiskry Josef Vydra.

V souboji Kostelců se radoval ten Červený

Kostelec nad Orlicí přijel do Červeného Kostelce s novým trenérem, když v minulém týdnu na jeho lavičce skončil Milan Petřík a toho nahradil David Holman. Premiéra to však nebyla úspěšná. Jeho tým prohrál 1:4. Domácí celek nasázel do 59. minuty všechny čtyři branky, poté za hosty pouze snižoval Jedlička. „Po třech domácích porážkách jsme už potřebovali bodovat a povedlo se. Mám radost, že se naše výkony zlepšují a tím přicházejí i potřebné body. Čerstvý třicátník Hlava byl skoro u všech branek a doufám, že mu to vydrží i nadále,“ pochvaloval si trenér Červeného Kostelce Robert Hanuš.

V dalších zápasech porazila Slavia 3:0 Dobrušku, Vysoká stejným výsledkem Rychnov, Olympia 2:O Třebeš a Libčany udolaly 2:1 Vrchlabí.