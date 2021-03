Po postupu přes anglický Leicester City byla znovu ve hře pražská Slavia, která do osmifinále vstoupila domácím soubojem s čerstvým mistrem skotské Premiership Glasgow FC.

Ač předvedli sešívaní vynikající nástup do utkání a také v závěrečných minutách byli při šanci Masopusta k vítězství blíže, skončilo úvodní měření sil nerozhodným výsledkem 1:1. Pro Krkonošský deník souboj dvou mužstev vyznávajících „Totální fotbal“ zhodnotili nejen fotbalisté z regionu, ale třeba i zástupce okresních rozhodčích.

Postupně se ke čtvrtečnímu utkání vyjádřil celý tucet dotázaných a pojďme se na jejich dojmy podívat pěkně jmenovitě dle abecedy.

Lukáš Doležal, hráč FC Mladé Buky:

„Začátek zápasu mě ze strany Slavie příjemně překvapil. Držení míče, důraz, šance, to vše bylo na její straně. Stanciova genialita, spolehlivost stoperů, aktivita Provoda… Bah se mi také líbil. To vše mě určitě potěšilo, ale nepřekvapilo. Ti kluci to předvádí dlouhodobě. Bohužel se postupem času ještě v první půli vytratila pokora, která Slavii poslední zápasy opouští v určitých fázích každého utkání. Na jedné straně je fantastické, že může konkurovat Evropě, je fyzicky i technicky na české poměry slušně vybavená. Na druhou stranu si myslím, že právě v utkání s Rangers měla na víc a zbytečně zápas prohospodařila, což by si v osmifinále Evropské ligy neměla dovolit. Inkasovaná branka z pohledu Slavie byla zbytečná a soupeř díky ní vytěžil z minima maximum. Celkově se mi duel moc nelíbil, hlavně kvůli přístupu. Slavia umí hrát daleko zodpovědněji. Podle mě ukázala svůj potenciál jen při vstupu do prvního poločasu. Výsledek 1:1 by měly oba soupeři brát. Ani jeden tým si za předvedenou hru nezasloužil vyhrát. Doufám, že Slavia postoupí. Že dá do odvety maximum ze svého umění. Musí dát gól, nic jiného jí nezbývá. Proto věřím, že se vybičuje k dalšímu skvělému ostrovnímu výkonu a ukáže všechny svoje přednosti. Jedině tak může Rangers, bez výhody diváků v ochozech domácího stadionu, porazit.“

Matyáš Kazda, odchovanec TJ Dvůr Králové nad Labem, momentálně hráč druholigového Varnsdorfu:



„Utkání se mi líbilo, i když první první poločas byl atraktivnější než ten druhý. Tuž teď se těším na odvetu. Podle mě oba týmy ukázaly svou kvalitu, ale prvních třicet minut Slavia jasně dominovala. Bohužel jen do té smolně inkasované branky, to ji pak trochu vykolejilo a nakonec to dopadlo, jak dopadlo. Určitě ale český tým má šanci postoupit dál. K vítězství měla Slavia určitě blíž, ale Rangers si ten závěr zkušeně pohlídali a věděli, že pro ně 1:1 je slušným výsledkem do odvety. Samozřejmě teď doufám, že se Slavii povede něco podobného, jako s Leicesterem. Moc bych jim postup do čtvrtfinále přál.“

Pavel Korec, předseda TJ Sokol Staré Buky:

„Od zápasu jsem čekal víc, hlavně ze strany Glasgow, ale i tak se na to dalo dívat. Více dle mého názoru ukázala Slavie, Rangers nám víc předvedou doma. Škoda slabší chvilky domácího týmu při bránění standardky, s výsledkem je nyní určitě více spokojenosti na straně hostů. Ač jsem Sparťan, tak za český fotbal bych byl rád, aby Slavia postoupila. Budou to však mít hodně těžké. Dost bude záležet na tom, komu se podaří vstřelit první branku.“

Radek Kotyk, hráč a zároveň i funkcionář TJ Baník Žacléř:



„Ze zápasu jsem byl rozpačitý. Natěšený na ‚dobrej‘ fotbal, který se však nekonal. Celkově byla Slavia lepší, ale rozhodně ne nebezpečnější. Inkasovaný gól je rozhodil a pak to drhlo. Dlouho jsem neviděl Slavii, aby jí to takhle nelepilo. Myslím, že zápasu by odpovídal výsledek 2:1 (to je ta Masopustova hlavička na konci), ale víc by do odvety slávistům samozřejmě slušelo 1:0. Co se týče odvety, tipuji prodloužení a vítězný gól Slavie v něm dá nějaký sváteční střelec - třeba Tecl nebo Hromada. Moc bych jim to přál.“

Filip Kubeček, brankář TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší:

„Zápas se mi celkem líbil. Dívá se na to lépe než na naši ligu a Rangers jsou kvalitním soupeřem. Zvlášť, když už mají zajištěný titul dost kol dopředu. Popravdě jsem od Rangers čekal asi více střel na bránu než jen dvě. Každému soupeři v Evropské lize dali více než dvě branky. Slavia byla podle mě lepší, ale škoda, že dost jejích šancí u velkého vápna končilo kličkou navíc. Výsledek 1:1 podle mě předvedené hře obou mužstev neodpovídá. Domácí měli vyhrát. Škoda, že dostali hloupý gól, navíc po zbytečné chybě. Na konci Slavii hezkým zákrokem vychytal brankář Rangers. Pokud tým trenéra Trpišovského neudělá zase nějakou hrubku nebo si nedá vlastní branku, pak věřím, že v odvetě vyhraje 2:1 a postoupí do dalšího kola.“

Lukáš Novák, hráč TJ Jiskra Kocbeře:



„Zápas se mi líbil a myslím že jeho kvalitu ovlivnilo to, s jakým respektem o sobě oba týmy mluvily. Myslím že oba soupeři ještě neukázali svoje trumfy. Ostatně důležitosti prvního zápasu asi i výsledek odpovídá. Odveta však dopadne lépe pro Slavii. Myslím, že nás čeká fakt skvělý zápas. Tipuji odvážně remízu 3:3. I když slávista nejsem, přeji jim úspěch, hlavně kvůli celému českému fotbalu.“

Josef Petrů, rozhodčí okresního přeboru mužů:



„Utkání bylo zajímavé. Vždyť šlo taky o osmifinále Evropské ligy, navíc s českým zastoupením. Určitě bych si zápas ještě více užil, kdybych mohl být přímo na stadionu. Očekával jsem vyrovnaný souboj, skotský mistr budí velký respekt. Rozhodně ale více ukázala Slavia. I když to nebyl tak skvělý výkon, jako proti Leicesteru. Po většinu duelu byla Slavia herně lepší a myslím si, že konečný výsledek neodpovídá průběhu dění na hřišti. Hlavně úvodních 30 minut byli domácí výrazně lepším týmem a Rangers k ničemu nepustili. Jenže po chybě obrany dostali gól a znervózněli. Od té chvíle bylo utkání vyrovnanější. Skotskou ligu nijak zvlášť nesleduji, ale na hře Rangers bylo vidět, že jejich záměr je v Edenu neprohrát. Žádný drtivý tlak od mistra skotské ligy nepřišel. Přál bych si, aby odveta dopadla úplně stejně, jako zápas v Leicesteru (usmívá se). Pokud bude hrát Slavia stejně aktivně, jako v předchozích zápasech, kdy svojí hrou soupeře k ničemu nepustila, tak jí věřím, že postoupí.“

Ladislav Pilař, hráč SK Spartak Hajnice:



„Úvodní utkání bylo celkem koukatelné, aspoň první půle byla ze strany Slavie super. Škoda té chyby na konci poločasu. Domácí toho v zápase ukázali víc, i když tam byly určité rezervy. Rangers mě osobně zklamali, takřka nic v Edenu neukázali. Výsledek rozhodně mohl být lepší, ale myslím si, že i Slavia se může s remízou spokojit. Ačkoliv tomuto výsledku obraz hry moc nenapovídal. Nyní musí slávisté ve Skotsku minimálně jednou skórovat, já ale věřím v jejich výhru 3:1. Věřím v postup.“

Vítězslav Robek, hráč FK Mostek:

„Zápas se mně líbil, asi jsem očekával více branek, ale i přes to to byl souboj se vším všudy. Slavia dlouhodobě ukazuje, že do Evropy jasně patří. Její předvedená hra si ale zasloužila lepší výsledek. Domácí měli vyhrát, ať už beru první poločas nebo gólovou hlavičku Masopusta na samém konci zápasu. Samozřejmě Slavii přeji úspěch. V odvetě tedy minimálně doufám v postupovou remízu 2:2.“

Ondřej Seidel, brankář SK Sparta Úpice:



„Zápas byl z mého pohledu koukatelný, zároveň ale taky plný nepřesností. Výsledek bohužel ovlivnila ta obdržená branka. Slavia ukázala, že má na to, se měřit s evropskou špičkou. Vzhledem k vyloženým šancím asi výsledek odpovídá, ale odvetu podle mě vyhraje Slavia. Momentálně sice nepostupuje, proto bude muset hrát aktivně nahoru, Kolář ale v brance podrží a gólově ať postup zařídí třeba hattrickem Stanciu.“

Miloš Šulc, hráč FK Dolní Kalná:



„Zápas byl z obou stran opatrný. Dle průběhu hry nejspíše zasloužená remíza, avšak Slavia měla více vyložených šancí a mohla vyhrát. Podle mého názoru mají obě mužstva na to, aby předvedla lepší výkon, takže nikdo nezklamal, ale ani nepřesvědčil. Výsledek asi odpovídá dění na hřišti. I když jsem velký fanda Steveho Gerrarda, přesto přeji slávistům, ať odvetu za týden zvládnou. Věřím v zopakování výsledku 1:1 a výhru Slavie 2:1 po prodloužení.“

Jan Zajíc, hráč FC Vrchlabí B:



„Do vyrovnávací branky hostujícího mužstva to byl od Slavie dobrý výkon. Pak už toho bohužel moc nepředvedla. Kdybych měl říct, který tým toho v utkání předvedl divákům více, asi bych odpověděl, že ani jeden. Spíš mě Slavia ve druhém poločase trochu zklamala. Výsledek měl pro ni každopádně vypadat lépe. Inkasovaný gól byl velmi laciný, navíc k tomu lze přičíst vynikající zákrok skotského brankáře při hlavičce Masopusta. Slavia prostě ze zápasu mohla vytěžit víc. Přesto to pořád vidím padesát na padesát. I jako sparťan určitě budu českému týmu fandit a věřit v postup.“