Čtyři bodově stoprocentní celky zůstávají po druhém kole v tabulce JAKO I. B třídy, skupiny A. Na čele se díky výbornému skóre drží rezerva Vrchlabí, v závěsu za ní pak nováček ze Staré Paky, ambiciózní Miletín a soupeř pro všechny obávaný – Skřivany.

Áčková čtrnáctka v nejnižší krajské třídě ukazuje, že letošní ročník bude diváky bavit. Padá spousta branek a objevují se již jména, která budou hodně zářit. Tři branky například stihli nastřílet Jan Hátle, Stanislav Mlejnek či Radek Schubert, dvojnásobný dokonce Dan Wojcik, jenž o víkendu pěti trefami zostudil Žacléř.

Už v sobotu a neděli soutěž pokračuje a na programu jsou mimo jiné regionální šlágry typu Nová Paka – Stará Paka nebo Kocbeře – Dvůr Králové nad Labem B.

Výsledky 2. kola

Stará Paka – Žacléř 6:0 (1:0), branky: 11., 59., 63., 74. a 82. Wojcik, 83. Sochor. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 1:3. ČK: 1:0 (68. M. Luňák). Diváci: 55.

Ve Staré Pace se zrodil jednoznačný výsledek, nelze si však nevšimnout, že ještě po hodině hry vedli domácí jen 1:0. Střelecký apetit Dana Wojcika byl ale výrazně silnější a chvíli na to bomber rozjel málokdy vídanou one man show.

„Těžko se mi hodnotí utkání, ve kterém nás soupeř přejel jako parní válec. Podali jsme špatný výkon, za předvedenou hru se musíme omluvit naším fanouškům. Jedním slovem ostuda,“ zlobil se po utkání kouč poražených Dušan Poláček, jehož tým inkasoval poslední tři branky při vlastní početní výhodě.

Vrchlabí B – Úpice 4:0 (2:0), branky: 20. J. Zajíc z pen., 42., 70. a 90. S. Mlejnek ml. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (34. Marel). Diváci: 137.

Také v podkrkonošském derby se zrodil pro mnohé jednoznačný výsledek. Domácí šli do vedení z pokutového kopu, další tři branky si vzal na svá bedra mladíček Stanislav Mlejnek, jenž zapsal premiérový hattrick v dospělé kategorii.

„Musím vyzdvihnout hattrick dorostence Standy Mlejnka, výkon navrátilce do sestavy Tondy Zajíce a útočnou výpomoc rezervního brankáře Davida Tuže. Za mě penalta jasná, červená karta pro hosty hodně přísná,“ pronesl po utkání hrající trenér Vrchlabí Jan Zajíc, jenž popsal i dva klíčové okamžiky zápasu.

Program 3. kola (14. - 15. srpna) – sobota 14.00: Nová Paka – Stará Paka. 17.00: Kocbeře – Dvůr Králové nad Labem B, Úpice – Skřivany, Dolní Kalná – Vrchlabí B, Jičín B – Kobylice. Neděle 17.00: Kopidlno – Miletín, Žacléř – Železnice.

Miletín – Dolní Kalná 4:2 (2:0), branky: 20. Machačka, 45. Němeček z pen., 49. a 70. Hátle – 74. a 84. J. Jiříčka obě z pen. Rozhodčí: Kudláček. ŽK: 1:1. Diváci: 99.

Miletínští si v úvodním kole zajeli pro vítězství na horkou půdu Úpice a doma proti Dolní Kalné tři plusové body potvrdili. Dvacet minut před koncem vedl favorit hladce 4:0, dojem z utkání si pokazil až v závěru po dvou brankách inkasovaných z penalt.

„Zasloužené vítězství domácího mužstva. Byť jeho výkon nebyl zdaleka optimální, na nás to stačilo. Klukům ale nemám co vytknout, vzhledem ke složení, v jakém jsme do Miletína přijeli, zaslouží naopak poděkování,“ nelámal nad svým týmem hůl lodivod Dolní Kalné Tomáš Navrátil.

Skřivany – Kocbeře 2:1 (0:0), branky: 53. Kvaček, 60. Kofránek – 88. P. Matějka. Rozhodčí: Kiezler. ŽK: 2:4. Diváci: 95.

Vcelku vyrovnaný duel nabídlo střetnutí mezi týmy Skřivan a Kocbeří. Po bezbrankovém prvním poločase padaly góly až po přestávce a šťastnější na konci utkání byli domácí.

„Z tohoto utkání jsme měli vytěžit daleko víc. Přestože jsme byli oslabeni, předvedli jsme slušný týmový výkon. Bohužel jsme dosti sterilní v útoku a to nás stálo body. Škoda, že jsme nemohli kopat ani jednu z jasných penalt, které sudí soupeři odpustil. Chování diváků a urážení našeho hráče nadávkami nejhrubšího zrna odsuzujeme,“ poukázal po utkání na dění na hřišti i v ochozech hostující kouč Vítězslav Šolc.

Dvůr Králové nad Labem B – Jičín B 1:1 (0:0), na penalty 5:4, branky: 64. Žaba z pen. - 87. J. Novák. Rozhodčí: Mykytynets. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

V souboji dvou rezervních týmů tahal za delší konec provazu domácí celek, šancí si však proti konsolidované obraně soupeře moc nevytvářel. Až v 64. minutě potrestal faul na vlastní osobu z pokutového kopu Žaba. Za hosty v hodině dvanácté srovnal Novák, penaltový rozstřel pak vyzněl pro Dvůr.

„Opět jsme nastoupili s řadou absencí a na hře to bylo znát. Oko diváka si rozhodně nepřišlo na své. Nakonec je zisk dvou bodů fajn, ale ztráta vítězství tak krátce před koncem zápasu pochopitelně mrzí,“ láteřil po nerozhodném souboji kouč Dvora B Jiří Rejl.

Kobylice – Nová Paka 2:5 (0:1), branky: 49. Ouzká, 89. Nový – 36. a 52. Machát, 47. Jisl, 72. J. Kuchta, 85. T. Wolf. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

Oba soupeři v úvodním kole nebodovali, a tak chtěli své bodové konto obohatit o úvodní zisk. Povedlo se to favorizované Nové Pace, která se na blížící se derby se Starou Pakou navnadila vcelku slušnou kanonádou.

„Předvedli jsme o dost lepší výkon než v minulém kole proti rezervě Dvora Králové. Ono zlepšení nám zajistilo zisk tří bodů,“ popsal stroze cestu za vítězstvím sekretář 1. FK Nová Paka Václav Horák.

Železnice – Kopidlno 6:1 (2:0), branky: 8. a 57. z pen. Míka, 38. Klouza, 53. a 79. L. Haken, 73. Kypr – 55. T. Sedláček. Rozhodčí: Kuric. ŽK: 0:1. Diváci: 274.

Fotbalisty Železnice Deník před sezonou pasoval do role jednoho z favoritů soutěže, leč v úvodním kole tým vyšel ve Staré Pace bodově naprázdno. Svou sílu však mužstvo naplno rozvinulo ihned v dějství druhém. Jeho ofenzivní choutky před návštěvou kola odnesl jinak sympaticky se prezentující celek Kopidlna.

„Byli jsme hodně produktivní, i když možností jsme měli ještě více. Duel se hrál ve velmi sportovním duchu a ozdobou byla návštěva činící počet přihlížejících kolem tří stovek. Svoje svěřence musím pochválit za skvělý přístup k utkání, po úvodním nezdaru jsme potřebovali tento impuls jako sůl,“ radoval se po utkání zkušený domácí trenér Vladimír Blažej.