Ačkoliv slovo „nestačil“ není až tak na místě. Východočeši byli oproti očekávání velice blízko vítězství. Po trefě novobydžovského Bekery vedli ještě v nastaveném čase druhého poločasu 1:0, v 93. minutě je ale o postup obral skórující Hannich a domácí tým obrat dokonal v penaltovém roszstřelu.

Středočeský KFS – Královéhradecký KFS 1:1 (0:0), pen. 3:2

Úvodních pětačtyřicet minut se neslo za mírné převahy Středočechů, jediným ohrožením Balážovy branky však byla hlavička domácího Veselého, se kterou si strážce branky Královéhradeckého KFS hravě poradil.

Po pauze se stále častěji dostávali ke slovu hosté a už po sedmi odehraných minutách využil úniku Drobného oddílový kolega z Nového Bydžova Bekera – 0:1.

Domácími inkasovaný gól otřásl a na straně soupeře přicházely další příležitosti. Nejprve mohl vedení svého týmu zdvojnásobit Malý, samostatný únik na branku ale zakončil levou nohou mimo tyče. Záhy stejný hráč trefil tyč a Štěpánkova branka nebyla uznána pro ofsajd.

Poté nevyužili další šance znovu Štěpánek a po něm Drobný. Potvrdilo se tak otřepané nedáš – dostaneš. V nastaveném čase sebral výhru Východočechům Hannich a v nervózní penaltové loterii se štěstí přece jen přiklonilo na stranu týmu trenéra Kormaníka.

I přes smolný výsledek se poražení neměli za co stydět, omlazený tým ukázal potenciál do dalších ročníků. Vítěz utkání postupuje do další fáze tuzemské kvalifikace o postup do evropské kvalifikační skupiny, kde poté českého zástupce budou čekat celky ze Severního Irska, Walesu a Švédska.

Fakta – branky: 90. (+3) Hannich – 52. Bekera. Rozhodčí: Trska – Glogar, Polena. ŽK: 1:0. Penalty proměnili: Koděra, Slavík, Štancl – Štěpánek, Knap. Penalty neproměnili: Hannich, Bora – Hlava, Kabeláč, Macek.

Středočeský KFS: Dědek – Slavík, Nekvinda, Štancl, Koděra – Pánek, Veselý, Šindelář (85. Bora) – Přibyl (68. Kaiser), Hannich – Sirotek (46. Dudek). Trenér Milan Kormaník. Královéhradecký KFS: Baláž – Macek, Vincour, Škoda, Turner – Brich (66. Kabeláč), Štěpánek, M. Knap, Drobný (86. Hlava) – Malý (86. Pražák), Bekera (79. Brejcha). Trenér Miloš Dvořák.