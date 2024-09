Spolupráce ještě do léta hráče hradecké Slavie a futsalového profíka Davida Drozda fungovala opravdu znamenitě. V první půli zatáhl Pečenka míč po pravé straně, vápnem ho poslal na druhou stranu a Drozd uklidil placírkou pod břevno. Po změně stran využila hořická dvojka volného prostoru. Pečenka uvolnil Drozda na pravé straně a ten střelou na zadní tyč zvýšil v tu dobu na 2:0.

„S Davidem si rozumíme i přes to, že moc zápasů kvůli futsalu neodehraje. Je to podobný tahový hráč a gólový typ. Vím, co od něj čekat,“ pochvaluje si Pečenka.

Ten byl krom dvou asistencí i u dalšího klíčového momentu nedělního mače. V závěru první půle utíkal sám na branku, domácí Petr Majer raději zatáhl za ruční brzdu, fauloval a rozhodčí Martínek tasil červenou kartu.

Hořice hrály po změně stran v početní výhodě, ani tak se ale Sokol nevzdal. „Popravdě mi ani nepřišlo, že by červená karta Třebeš nějak ovlivnila nebo srazila. Byla stále nebezpečná a tlačila se do vápna. Několik šancí jim zneškodnil nestárnoucí Jirka Mašek a zbytek výborně ubránila naše obrana,“ uvedl Pečenka.

Od svěřenců trenéra Pavla Procházky to byl zatím nejlepší týmový výkon. „Pomalu si to sedá. Už zápas s Českou Skalicí a Týništěm nebyl z naší strany vůbec špatný, jen jsme nezvládli koncovky a nechali jsme si dát zbytečné góly.“

Pečenka se do města kamenné krásy vrátil po roce stráveném v sešívaném dresu. „Největší změnu vidím v novém trenérovi, který tomu dává strašně moc. Zvedl to v Hořicích o sto procent. Je super, hrát pod takovým nadšencem do fotbalu,“ vyzdvihuje Pečenka a přidává druhé velké hořické plus: „Další skvělou změnou je fanklub, který nás podporuje každý zápas a teď nás dotlačil ke třem bodům. Děkujeme!“

Zkušený forvard se tentokrát sice proměnil do role gólového asistenta, jinak má však pověst kanonýra, což potvrzuje od začátku letošního ročníku. V předchozích duelech už zapsal dvě branky. Má tedy nějakou gólovou metu? „Nemám, ale byl bych rád, kdyby se mi podařilo pokořit osobní hranici 21 branek, což se mi povedlo v jedné sezoně krajského přeboru,“ přiznává.

Jiskra v minulých letech bojovala vždy o záchranu. Letos je čas na změnu. „Cílem je hrát klidný střed tabulky a vyhnout se sestupovým místům. Myslím, že pod vedením trenéra Procházky a vzhledem k aktuálnímu složení mužstva je to reálný cíl,“ uzavírá Pečenka.