I vy můžete svými hlasy rozhodnout, kdo se jí stane v roce 2019. Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péči o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu můžete hlasovat na adrese www.hradecky.denik.cz a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Rozhodnutí je na vás. Kdo je osobností amatérského fotbalu?

Spousta nadšenců, ale jediný vítěz. Kdo to bude? Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal hledá osobnost amatérského fotbalu roku 2019.

Začíná hlasování (zatím v krajích). Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola.

LADISLAV STEKLÝ (SK Převýšov, okres Hradec Králové):

Dlouholetý aktivní funkcionář a duše SK Převýšov. Od r. 1973 až dosud sekretář klubu (46 let)! Pamatuje působení týmu mužů od IV. třídy až po ČFL (ještě v loňské sezoně). Po letním přechodu mužstva do sousedního Chlumce se v Převýšově hraje opět jen IV. třída. Od r. 1993 je i prezidentem a hospodářem klubu. Bez jeho aktivní činnosti si nelze fungování oddílu představit. V letech 1972 – 1980 byl hráčem na úrovni okresních soutěží. Dále to byl dlouholetý funkcionář OFS HK – hospodář a člen VV v letech 1993 – 2009, od r. 2010 je členem RK. Dříve byl i členem komisí na úrovni KFS a ČMFS. V uplynulých dnech oslavil významné životní jubileum – 70 let.

JAKUB DANIEL (Sokol Vítězná, okres Trutnov):

V Sokolu Vítězná vede tým fotbalových přípravek už od roku 2015. Jde o skutečného fotbalového nadšence. Dětem předává spoustu zkušeností a pracuje s nimi s neuvěřitelnou energií, nadšením a trpělivostí. Čas, který by mohl věnovat svému soukromému životu, rozdává cizím dětem bez rozdílu jejich sportovního nadání. Pod jeho vedením se kolektiv fotbalových přípravek v malém oddíle rozrostl z původních dvanácti dětí na současných čtyřicet. Nejen dle názorů vděčných rodičů a dalších známých zasluhuje velké uznání. Nejeden tatínek, nejedna maminka si může jen přát, aby se takových trenérů pro jejich ratolesti našlo více.

JAN ŠEFARA (Sokol Červeněves, okres Hradec Králové):

Zdědil sportovní geny po svém otci, bývalém starostovi sousedních Smidar. Ve fotbale dosáhl řadu vynikajících úspěchů již v mládežnických kolektivech. Aktivně hrál do čtyřiceti let. Ještě coby aktivní fotbalista se stal také nadšeným a hlavně obětavým funkcionářem. Osvědčil se jako trenér mládežnických i dospělých týmů, správce hřiště, ale především jako předseda oddílu. Tuto funkci vykonává v klubu TJ Sokol Smidary-Červeněves dodnes. Fotbal je jeho život, věnuje mu všechen svůj volný čas již přes dlouhých čtyřicet let. Mnozí tvrdí, že znovuobnovený oddíl kopané (v roce 1958) funguje do dnešních dnů zejména jeho zásluhou.

OTAKAR REJFEK st. (TJ Sokol Hořiněves, okres Hradec Králové):

Fanatik, nadšenec, člověk, bez kterého by hořiněvský fotbal nefungoval, možná ani nebyl. Vždy když bylo nejhůř a všichni dávali ruce pryč, on to nikdy nevzdal. Díky tomu se pomalu ale jistě klub dostává opět na vzestup. Předseda a sekretář oddílu, vedoucí týmu mužů a správce sportovního areálu – už 32 let. Hrál za Hořiněves, Smiřice či ligu za dorost SK Hradec pod L. Škorpilem. Fotbal prožívá a dýchá pro něj. Prohra je pro něj osobní tragédií, výhra ho rozveselí jako máloco. Nechápe ty, co jdou radši na pivo než hrát fotbal, nebo kvůli bolístce nenastoupí. Kdyby trošku mohl, klidně by hrál do šedesátky, kterou letos v březnu oslavil. Nikdy místo fotbalu nejel na výlet, dovolenou či oslavu.

TOMÁŠ REJZEK (SK Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou):

Jako hráč to dotáhl až do dorostu Slavie, po zranění kolene se však do prvního týmu nedostal a vrátil se do Přepych. Poté působil i ve třetí lize v nedalekém Náchodě, jinak fotbalovou kariéru zasvětil svému milovanému klubu. Zde zastává hned několik funkcí. Hraje za A tým, zároveň ho trénuje a věnuje se již několik let mládeži. Pro fotbal v Přepychách dýchá a na jeho práci je to vidět. Rejzek je i velkým kritikem současného fotbalového svazu. „Fotbal nevlastní pseudoasociace. Fotbal nevlastní figurky v kvádru. Fotbal jsem já a moji kamarádi na plácku,“ uvedl v prohlášení proti FAČR. Svými výroky se snaží poukázat na nekalosti v českém fotbale.