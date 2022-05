Ještě bod a Železnice je v I. A třídě! Dva hattricky - Dolní Kalná nadělovala

Martine, tři góly v jednom zápase. Kdy naposledy se vám něco podobného povedlo?

Hattrick? Tak ten jsem dal naposledy v dorostenecké soutěži (usmívá se). V dospělém fotbale se mi to povedlo úplně poprvé a jsem za tuhle premiéru moc rád.

V domácím duelu proti kocbeřské Jiskře Martin Tauchman skóroval dvakrát.Zdroj: Jiří NovákKterá z nedělních branek byla tou nejpovedenější? Dokázal byste ji popsat?

Nejpovedenější brankou byla určitě ta druhá. Po krásné kombinaci ve středu hřiště, kdy jsme si asi čtyřikrát vyměnili balón, jsem se dostal tváří v tvář brankáři. Udělal jsem kličku a pak už zakončoval do prázdné brány.

Vy jste v zápase nejdřív prohrávali, nakonec ale duel otočili. Jak těžké utkání s dvorskou rezervou bylo?

Myslím si, že utkání bylo vyrovnané. Ve třinácté minutě jsme po naší chybě inkasovali gól z rohového kopu, naštěstí nás ale takhle branka nijak nepoložila. Ba naopak nás nastartoval k lepšímu výkonu. Po půlhodině hry se nám podařilo vyrovnat a o tři minuty později i otočit výsledek v náš prospěch. Před koncem první půle jsme navíc Standou Mlejnkem přidali třetí gól. Když se pak zkraje druhého poločasu podařilo vsítit čtvrtou branku, bylo o výsledku téměř rozhodnuto.

Letošní branky Martina Tauchmana 2021/2022

3. kolo D. Kalná – Vrchlabí B 1

4. kolo Vrchlabí B – Kopidlno 1

7. kolo Vrchlabí B – Skřivany 1

10. kolo St. Paka – Vrchlabí B 1

11. kolo Vrchlabí B – Žacléř 1

13. kolo Vrchlabí B – Jičín B 1

14. kolo Vrchlabí B – Kocbeře 2

17. kolo Kopidlno – Vrchlabí B 1

21. kolo Vrchlabí B – Dvůr B 3 (31., 34. a 50. minuta)

Čím si vysvětlujete, že jak vám, tak soupeři se na jaře vůbec nedaří. Ve vašem případě tohle byla výhra po šesti zápasech, Dvůr B na jaře tápe ještě víc.

Každý tým si jednou projde takzvanou „dekou“, kdy se mu vůbec nedaří. Naše problémy se především týkají nedostatku hráčů, zvlášť když hraje áčko i béčko souběžně. A to se myslím týká i dvorské rezervy. Druhá věc je ta, že zmaříme spoustu šancí a další řadu příležitostí soupeři sami připravíme. A on je pak na rozdíl od nás trestá.

Naštěstí máte dost bodů z podzimu. Je podle I. B třída pro vrchlabskou rezervu tou adekvátní soutěží?

Máte pravdu, na podzim se nám hodně dařilo a nahráli jsme si body potřebné do jarní části. Podle mého názoru je I. B třída pro vrchlabskou rezervu soutěží tak akorát. Po prvních třech kolech jsme pochopitelně v hlavách I. A třídu měli a nad postupem jsme pomýšleli (směje se).

A jaká soutěž je adekvátní pro Martina Tauchmana?

Pro mě? Já si taky myslím, že mi I. B třída vyhovuje. Na vyšší soutěž už asi nemám fotbalovou kvalitu.

Jste odchovancem Dolní Kalné. Sledujete také její počínání? A jste rád, že tým kouče Navrátila na jaře uniká ze sestupových vod?

Jasně, v Dolní Kalné bydlím a jejich výsledky pozorně sleduji. Pod vedením výborného trenéra Tomáše Navrátila kluci z týmu makají a předvádějí na jaře opravdu parádní výkony. Doufám, že se jim povede v soutěži udržet a budeme se s nimi potkávat i od podzimu.

David Volhejn vs. Martin TauchmanZdroj: Jiří Novák

V utkání proti Kalné jste se na hřišti potkal se starším bráchou Zdeňkem. Který z vás je větším kanonýrem a máte mezi sebou nějaké sázky či rivalitu?

Myslím, že v tomto ohledu mohu mluvit za nás oba. Podporujeme jeden druhého, ale i nějaká ta rivalita mezi námi samozřejmě je. Lepším kanonýrem je rozhodně Zdenda, ale jak snad ukázal i poslední zápas, snažím se mu vyrovnat.

Brácha si před pár lety zahrál Fortuna Divizi C. Kam to chcete s fotbalem dotáhnout vy?

Na bráchu jsem pyšný, kam až to ve fotbale dotáhl. Vždycky byl mým vzorem a chtěl jsem být dobrý jako on. Vysoko jako Zdenda to už nedotáhnu, ale přál bych si vyhrát I. B třídu. To vidím jako svůj reálný cíl (usmívá se).